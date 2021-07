Aus Elternsicht: So steht es um die Kita-Plätze im Boldecker Land

Boldecker Land

Die Eltern im Boldecker Land sehen sich in ihrem Engagement bestätigt: Zum neuen Kita-Jahr werden wohl zusätzliche Kita-Plätze geschaffen. Aber es handelt sich nur um Übergangslösungen – und deshalb ist ihr Einsatz mit der Kommunalwahl am 12. September auch nicht beendet, sagen Patrick Müller und Arthur Eistetter sowie Kathrin und Timo Sgorsaly. Sie sprechen für rund 120 Eltern aus der Samtgemeinde, deren Kinder Mitte Mai für die Zeit ab September noch keinen Kita-, Krippen- oder Hortplatz hatten.

„Der Druck bleibt. Nach der Wahl geht es weiter“, sagt Patrick Müller. Drei Forderungen stellen die Eltern an Samtgemeindebürgermeisterin beziehungsweise Samtgemeindebürgermeister und an den Samtgemeinderat, egal wer am 12. September die meisten Stimmen erhält. Erstens soll das Thema Kinderbetreuung oberste Priorität bekommen, zweitens soll es einen runden Tisch zum Thema Bildung geben und drittens fordern sie mehr Transparenz und Kommunikation bei Platzvergabe und Schaffung von Kita-Plätzen.

Eine vierte Forderung bezieht sich auf die Zeit vor der Wahl: Bis zum 1. September müsse es eine Lösung für alle Eltern und Kinder geben, die bislang noch keinen Betreuungsplatz bekommen haben. Das sei von der Samtgemeinde so zugesichert worden, berichtet Patrick Müller. Doch ob das etwas wird, da haben die Eltern Zweifel.

Erste Lösungen zeichnen sich ab

Zwei Übergangslösungen zeichnen sich inzwischen ab: Zum einen sollen 15 Krippenkinder einen Platz in einer Außengruppe in Dannenbüttel bekommen. Dafür werden laut Samtgemeindebürgermeisterin Anja Meier derzeit die Räume gestrichen und eine Zaunanlage bestellt. Bis Ende 2020 war in den Räumen im Dorfgemeinschaftshaus bereits eine Kita-Gruppe untergebracht. „Sobald Erzieherinnen bereit stehen und die Betriebsgenehmigung vorliegt, soll der Betrieb starten“, sagt Meier.

Für die Eltern bedeutet das weitere Fahrten – zumal die B 188 zwischen Dannenbüttel und Osloß vermutlich zwischen Oktober 2021 und Mitte 2022 unter Vollsperrung saniert wird. Aber nach Aussage der vier Sprecher sind sie bereit, das in Kauf zu nehmen, um überhaupt einen Betreuungsplatz für ihr Kind zu bekommen.

Als zweite Übergangslösung ist eine Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses in Weyhausen im Gespräch. Das Konzept dafür stellt die Samtgemeinde am heutigen Donnerstag, 29. Juli, dem Weyhäuser Gemeinderat vor, der dann entscheidet, ob er das DGH zur Verfügung stellt. Ob sich die Pläne überhaupt umsetzen lassen, ist nach AZ-Informationen aber offen. Im Gegensatz zu Dannenbüttel halten die Eltern die Pläne für Weyhausen nicht für realistisch. „Bis zum Start des neuen Kita-Jahres wird das nichts“, mutmaßt Patrick Müller.

Im Frühjahr fehlten 100 Betreuungsplätze

Die Frage, wie viele Krippen-, Kita- und Hortplätze aktuell im Boldecker Land fehlen, ließ Samtgemeindebürgermeisterin Anja Meier unbeantwortet. Ebenso unbeantwortet blieb die Frage zu den Plänen für neue Kita-Plätze, etwa durch die geplante Groß-Kita in Tappenbeck, das Angebot eines Investors für eine Übergangskita in Weyhausen oder mögliche weitere Übergangsprojekte. Die Elterninitiative hat auf ihrer Homepage Zahlen veröffentlicht. Demnach fehlten insgesamt 100 Betreuungsplätze. Durch die verschiedenen Maßnahmen könnte sich die Zahl aber auf 20 reduzieren.

„Wir haben viele Vorschläge gemacht und Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt“, sagt Patrick Müller. Er meint Ideen zur kurzfristigen Schaffung von Kita-Plätzen, das Angebot, Plätze zu teilen, einen Hort-Shuttle zu schaffen und auch das Angebot, weitere Fahrtzeiten zur Kita in Kauf zu nehmen. Jetzt fordern die Eltern, dass das in mehreren Dialogrunden Versprochene auch umgesetzt wird: nämlich „eine kurzfristige Unterbringung für alle Kinder in Krippe, Kita und Hort“, wie Müller sagt. Und mit Blick auf die Zukunft wünschten sich die Eltern vor allem eins:„Mehr Weitsicht bei der Bedarfsplanung.“

Von Christian Albroscheit