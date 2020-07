Weyhausen

Der Strandurlaub fällt für viele in diesem Jahr flach. Zumindest etwas Strandfeeling konnte man sich jetzt dennoch in den Garten holen – dank einer Ferienaktion der Weyhäuser Auferstehungsgemeinde. Diakonin Silke Kretzschmar und Jannik Baier bauten mit den Teilnehmern nämlich coole Strandstühle.

„Wir freuen uns riesig übers tolle Wetter“, sagte Kretzschmar. Denn so war es Baier und ihr möglich, die Ferienaktion im Pfarrgarten umzusetzen. Das machte es den Teilnehmern leicht, die coronabedingt erforderlichen Abständen einzuhalten, ohne die Gesichter ständig hinter Masken verbergen zu müssen. Alle wesentlichen Bauteile für die Strandstühle brachte Baier mit, „so können wir hier gleich mit Bohren und Schrauben loslegen“, sagte Kretzschmar. Für verschiedenfarbige Stoffe als Rückenlehne war auch gesorgt – Baiers Eltern und Jasmin Lange hatten sie gespendet.

Die Hilfsbereitschaft im Ferienprogramm ist diesmal besonders groß

Darüber freute sich die Diakonin sehr. Überhaupt sei die Hilfsbereitschaft beim Ferienprogramm diesmal besonders groß, bemerkte sie. „Unheimlich viele Ehrenamtliche haben sich ganz viele coole Aktionen überlegt“, lobte die Diakonin. Vielleicht liege es daran, dass mancher auf den Urlaub verzichten müsse und so einfach mehr Zeit habe, sich anderweitig zu engagieren. Auf jeden Fall aber sei es klasse, dass man ein dermaßen abwechslungsreiches Programm realisieren konnte: „Wir haben sieben unterschiedliche Angebote an insgesamt 19 Terminen. Das sind viele schöne Stunden in den Sommerferien“, sagte Kretzschmar.

Dafür begeistern sich gewiss vor allem Kinder und Jugendliche aus der Kirchengemeinde, grundsätzlich aber sind die Aktionen offen für alle – egal woher sie kommen. Neben dem Bauen von Strandstühlen, das übrigens ein zweites Mal zum Abschluss am Dienstag, 25. August, angeboten wird, stehen weitere Aktionen an: Graffiti auf Leinwänden (22. Juli und 20. August), Kreative Karten gestalten (24. Juli und 24. August), Bogenschießen (29. Juli), Flaschenlichter gestalten (17. und 19. August) sowie Kindernachmittag (24. August) Anmeldungen und weitere Infos bei Diakonin Silke Kretzschmar unter Handy (01 57) 33 22 64 13 oder per E-Mail an silke.kretzschmar@evlka.de. „Es lohnt sich immer nachzufragen, ob noch Plätze frei sind“, sagte Kretzschmar.

Ohne Anmeldung ist das Bilderbuchkino (21., 24., 28. und 31. Juli sowie 18. und 21. August) in der Auferstehungskirche. Allerdings wird dabei – wie auch bei allen anderen Angeboten – die Anwesenheit dokumentiert und drei Wochen aufbewahrt. Mund- und Nasenschutz ist zu allen Aktionen mitzubringen und nach Anweisung zu tragen.

Die Jugendförderung des Boldecker Landes bietet ein Ferienprogramm für zuhause an

Wer noch mehr Ideen für spannende Ferien haben möchte, kann auf die Ferienspaß-Box der Jugendförderung des Boldecker Landes zurückgreifen. Die beinhaltet kreative Aktionen, die sich zuhause allein oder mit der Familie umsetzen lassen. Nötig sind nur Bunt- und Filzstifte, Tusche, Schere und Kleber. Alles weitere findet sich nebst Anleitungen in der Box. Sie kann am heutigen Montag, 20. Juli, von 11 bis 16 Uhr und am morgigen Dienstag, 21. Juli, von 15 bis 19 Uhr im Jugendtreff in Weyhausen, Neue Straße 12, unter Wahrung des Abstandsgebotes und der Maskenpflicht abgeholt werden. Davon abgesehen bieten auch Vereine Ferienaktionen an. Infos dazu findet man im Internet auf der Seite www.unser-ferienprogramm.de/boldecker-land.

