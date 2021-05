Barwedel

Zur jüngsten Gemeinderatssitzung in Barwedel hatte AZ-Leserin Christine Kramer einen Antrag eingebracht, bei dem es um den örtlichen Friedhof ging. Dieser Antrag wurde jedoch nicht behandelt – sie ärgert sich über die Begründung ebenso wie über den Ablauf während der Sitzung.

Seit Jahren ärgern sich Angehörige über den Rehverbiss auf dem Barwedler Friedhof genauso wie über dessen lieblose Gestaltung, besonders im Bereich der Anonymen Bestattungen. Zwischen den Urnengräbern ist der Abstand so eng, dass er für einen Rollator nicht ausreicht! Deshalb wurde von mir im April eine Unterschriftensammlung (bei 100 Unterschriften habe ich aufgehört zu sammeln) mit folgender Überschrift „Komplette Einzäunung des Friedhofs in einer von Rehen nicht überwindbaren Höhe – Grundsanierung des Friedhofs (Wege, Bäume, Ruhebänke, würdevolle Gestaltung, Anonyme Gräber) – Aufbau/Installation einer zu jeder Zeit zugänglichen Toilette am Friedhof“ durchgeführt und dem Gemeinderat überreicht mit der Bitte, das Thema auf die nächste Ratssitzung zu nehmen. Eine Kopie erhielt die Samtgemeinde.

Die Unterschriftensammlung ist an die Gemeinde weiter geleitet worden

Bei der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 12. Mai wurde unser Anliegen jedoch nicht auf die Tagesordnung gesetzt. Der Bürgermeister erklärte, die Unterschriftensammlung zuständigkeits-halber an die Samtgemeinde weiter zu leiten.

Die CDU-Fraktion hatte parallel einen Antrag auf erneute Planung des Friedhofs gestellt, da der bestehende Plan unvollständig sei. Nach einer kontrovers geführten Diskussion wurde der Antrag abgelehnt. Neue Pflasterwege seien bereits geplant. Vorschläge der BWG nach Erhöhung des Zauns im Bereich der Grünabfälle sowie einer Unterbrechung der Sitzung, um fraktionsintern konstruktiv über das Thema zu sprechen, wurden mit dem Hinweis zurückgewiesen, man habe lediglich über einen Antrag zu entscheiden.

„Mit ein wenig gutem Willen könnten sehr bald Lösungen gefunden werden“

Meine Anmerkungen: Es gibt erheblichen Optimierungsbedarf. Mir ist immer noch nicht klar, wer letztendlich für den Friedhof zuständig ist. Die Gemeinde plant, die Samtgemeinde zahlt? Offensichtlich schieben sich Samtgemeinde und Gemeinde hier seit längerem die Verantwortung zu. Mit ein wenig gutem Willen zur zielgerichteten, kooperativen Zusammenarbeit könnten doch aber sehr bald Lösungen gefunden werden!

Es bleibt spannend. Und: Wir haben die WAHL!

Von AZ-Leserin Christine Kramer