Weyhausen

Die Diskussion um Kita-Plätze im Boldecker Land nimmt immer groteskere Züge an. Und je näher der Tag der Kommunalwahl am 12. September rückt, desto aggressiver wird der Tonfall vor allem von SPD- und WGW-Vertretern. Zwei Anmerkungen dazu: Konstruktiv ist an dieser Diskussion gar nichts mehr – und auch nicht lösungsorientiert. Und: Diese Form der Debatte wird bei den Eltern, die händeringend auf einen Betreuungsplatz für ihren Nachwuchs warten, gut ankommen. Alle anderen werden sich fragen, was Politik da für einen Schaukampf abzieht. Schlussfolgerung: Mit einer Lösung ist voraussichtlich erst nach dem 12. September zu rechnen, wenn alle Gemüter wieder abgekühlt sind.

Von Christina Rudert