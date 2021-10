Gifhorn

Gut Ding will Weile haben – aber nun sind nur noch wenige Hürden im Baurecht-Marathon, Gutachten erstellen und Planen zu nehmen, damit auf dem Gelände des alten Klinikums an der Bergstraße das Leuchtturm-Projekt „Klimaschutzquartier Hohe Düne“ umgesetzt werden kann. Jetzt winkt fast der Zieleinlauf: „Stimmt der Rat im Dezember dem Satzungsbeschluss zu, stellen wir Bauanträge und könnten dann – wenn es gut läuft – Ende des Jahres die Vermarktung beginnen.“

Dass das Wort „Klimaschutz-Quartier“ nicht nur einfach eine Etikette ist, bekommt immer mehr konkreten Inhalt. Bei der Planung der Stellflächen etwa möchte Damaschke eher nicht die bislang geläufigen Schlüssel verwenden und beschränken. „Braucht man ein Zweit-Auto?“, fragt er rhetorisch. Je weniger versiegelte Fläche desto besser, meint er. Der Klimaschutz habe längst das Thema Wohnen erreicht – hier soll die „Hohe Düne“ Vorreiter sein.

Carsharing für Bewohner der Hohen Düne

Und für Alternativen für Nicht-Autobesitzer sorge Asset. Etwa mit dem Carsharing. Start ist mit vier Fahrzeugen – zwei E-Autos, zwei Verbrenner. Damaschke hofft auf eine Signalwirkung. In einer Schnupperstunde soll Anwohnern der Umgang mit App und Nutzung eines Leihfahrzeuges gezeigt werden. Ein Auto zu besitzen für den Wochen-Einkauf oder einen Verwandtenbesuch – für Umwelt und Geldbeutel nicht gerade sinnvoll, so der Ansatz von Asset. Auch Bike-Sharing ist geplant. Lastenräder gibt es dort, auch Reparaturangebote sollen möglich sein. E-Ladesäulen für Autos wird es großflächig geben, auch Abstellplätze für Fahrräder.

Eine Paketstation soll überflüssige Fahrten vermeiden

Autofahrten vermeiden – auch ein Ziel bei weiteren Bausteinen. Eine Paketstation wird es im Wohnquartier geben. So muss nicht für jeden Einzelnen immer ein Zustellunternehmen in der Siedlung herumfahren. „Ein Baustein unseres Ansatzes, klimaneutral zu sein“, so Damaschke.

Auch das Wohnangebot für Senioren vermeidet zusätzliche Autofahrten. Nahe des Quartierzentrums entsteht eine Tagespflege, darüber liegen seniorengerechte Wohnungen. In der Nachbarschaft entsteht eine Kita – ausgelegt für 150 Kinder. Hier läuft gerade die Betreibersuche. Im Idealfall übernehme ein Anbieter Kita und Tagespflege und mache daraus ein ineinander übergreifendes Angebot.

Hohe Düne: Zahlen und Fakten Hohe Düne in Gifhorn in Zahlen und Fakten: Projektvolumen etwa 120 Millionen Euro. Bruttogeschossfläche oberirdisch rund 46 000 Quadratmeter, Grundstücksgröße circa 70 000 Quadratmeter. Fast 400 Wohneinheiten, davon 20 Prozent geförderter Wohnungsbau, also etwa 80 Mietwohnungen, rund 50 Reihenhäuser in Waldrandlage, davon 270 Wohnungen im freien Geschosswohnungsbau (Eigentumswohnungen/Mietwohnungen). Kita mit Platz für 125 Kinder und angrenzende Tagespflege in Nähe zum Quartierzentrums mit Bike- und Car-Sharing. Besondere Merkmale des Klimaschutzquartiers: Reduzierung des Flächenverbrauchs: etwa 18 600 Quadratmeter (bisheriges Krankenhausareal) überbaut auf gut 11 700 Quadratmeter. Statt dezentraler Heizungsanlagen ist ein zentrales Blockheizkraftwerk geplant. „Fossile Brennstoffe wird es bei uns nicht geben“, sagt Asset-Geschäftsführer Ingo Damaschke. Die Dachkonstruktionen sollen die optionale Nutzung von Photovoltaik und Solaranlagen ermöglichen. Flachdächer von Hauptgebäuden, Carports und Garagen werden begrünt.

Und dann wäre da noch die Quartiers-App, die jeder Bewohner nutzen kann. Etwa um mal auf die Schnelle einen Babysitter aus der Nachbarschaft oder Hilfe beim Einkauf zu suchen. Das Mobilitätskonzept des Klimaschutzquartiers ist kein Papiertiger. Das werde auch später noch einem Controlling unterworfen, betont der Asset-Geschäftsführer.

Auch wenn es aktuell nicht so aussieht: Viel Grün soll das Quartier prägen

Im Zuge des Abrisses des alten Gebäudes und der Vorbereitung des Baufeldes mussten zahlreiche Bäume gefällt werden. „Alles in Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde“, sagt Damaschke. Er verspricht: „Es werden mehr neue gepflanzt als gefällt wurden.“ Zum Beweis holt er die Skizze des Planungsbüros heraus und zeigt auf Unmengen grüner Punkte. „Das hier wird auch alles grün sein.“ Für Rad- und Fußgänger legt Asset in Richtung Braunschweiger Straße eine direkte Anbindung durch den Wald an.

Vermarktung startet nach dem Ratsbeschluss

Stimmt der Rat dem Satzungsbeschluss im Dezember zu, würde Asset zeitnah die Vermarktung starten. Im ersten Bauabschnitt soll es mit der Kita, der ersten Hälfte der Wohnungen für sozialen Wohnungsbau sowie die ersten Reihenhäuser losgehen. Erschließungsarbeiten auf dem Areal könnten im Frühjahr beginnen.

Von Andrea Posselt