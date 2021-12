Wählen Sie den Wolfsburger Verein des Jahres

„Wir sind schon sehr gespannt, wer die Wahl gewinnen wird. Der Siegerverein bekommt 3000 Euro für die Vereinskasse und einen Sonderpokal“, erläutert Nicole Stuhlmüller, Anzeigenverkaufsleiterin der WAZ/ hallo Wolfsburg, den Hintergrund.

Machen Sie mit und geben Sie die Stimme für Ihren Favoriten direkt online bis zum 31. Dezember ab. Jede Person hat eine Stimme.

Menschen, die sich Seite an Seite mit Liebe und Leidenschaft ehrenamtlich fürs Gemeinwohl einsetzen – das verbindet die neun Vereine, die zur Wahl stehen.

Der Förderverein der Ortsfeuerwehr Brechtorf unterstützt die Arbeit der Kinder- und Jugendfeuerwehr, indem er zum Beispiel neues Spielmaterial beschafft und Veranstaltungen finanziell fördert.

Den Schulbetrieb unterstützen die Mitglieder des Fördervereins der Käferschule Reislingen materiell und finanziell. Die Aquarela Frauengruppe setzt sich für die internationale Gesinnung, die Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und die Völkerverständigung ein. Die Mitglieder des Karate Clubs Nippon betreiben gemeinsam Leistungssport und ermöglichen ihren jungen Karateka auch eine Ausbildung durch den Landesverband zu Trainerassistenten.

Eine Basis schaffen möchte der Verein Be your own hero, auf der Kinder und Jugendliche in Südafrika eine selbstbestimmte Perspektive für das eigene Leben entwickeln können. Der Zusammenhalt der Mitglieder zeichnet den Verein SV Sandkamp besonders aus, was gerade in der Pandemie-Zeit auch durch die konstanten Mitgliederzahlen bestätigt wurde.

Dem Verein MTV Vorsfelde liegt es besonders am Herzen Menschen zu inspirieren und für den Sport zu motivieren. Die Mitglieder von magic flames, dem Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Wolfsburg-Hattorf, legen besonderen Wert auf „Musik in Bewegung“. Der Deutsche Amateur- Radio- Club H24, Ortsverband Wolfsburg, möchte das Interesse an der Technik wecken, Kenntnisse über technische Zusammenhänge vermitteln und junge Menschen zu einer Ingenieur- oder naturwissenschaftlichen Ausbildung führen.

