Wählen Sie den Verein des Monats Oktober

1. FC WOLFSBURG

Der Fußballverein in Wolfsburg bietet Trainingsmöglichkeiten und einen Spielbetrieb für Jugend- und Seniorenmannschaften an. Eine besondere Herzensangelegenheit ist den Vereinsmitgliedern eine gute Jugendarbeit, die sie weiterentwickeln möchten. Zudem sind ihnen die Integration und der Zusammenhalt wichtig. In jeder Mannschaft hat der 1. FC Wolfsburg Spielerinnen und Spieler verschiedener Nationalitäten. Weitere Informationen gibt es unter www.fc-wolfsburg.de.

BÜRGERVEREIN DETMERODE

Der Bürgerverein Detmerode ist ein Verein von Bürgern und Bürgerinnen für Bürger und Bürgerinnen, der im vergangenen Jahr ins Leben gerufen wurde. Gemeinsam engagieren sich die Vereinsmitglieder nach dem Motto „Detmerode ist (viel) schön (er).“ Sie orientieren sich an den Bedürfnissen der Detmeroder – von der Pflege des Bücherschrankes, konkreten Angeboten für Familien wie Erste-Hilfe-Kursen oder Sportangeboten für Kinder bis hin zur Ausrichtung des Stadt teilfestes. Die Vereinsmitglieder richten unter anderem auch den Frühjahrsputz in Detmerode aus.

MAGIC FLAMES

Die Mitglieder von magic flames, dem Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Wolfsburg-Hattorf, präsentieren bei Platzkonzerten, Festumzügen und Straßenparaden Musik aus verschiedenen Genres. Dabei legen sie besonderen Wert auf „Musik in Bewegung“. Der Schwerpunkt ihres Repertoires liegt auf Filmmusik, Musical und Oldies. Zudem erarbeiten die Vereinsmitglieder eigene Choreographien. Die Jugend- und Ausbildungsarbeit ist für sie eine Herzenssache. Näheres dazu unter www.magicflames.de.

VOGELFREUNDE WOLFSBURG UND UMGEBUNG

Vogelschutz, Vogelhaltung, Vogelzucht und Ausstellungswesen – in diesem Sinne engagieren sich die Vogelfreunde Wolfsburg und Umgebung. Sie bezeichnen ihr Vereinsleben als „dynamisch und doch geregelt“. Aus Liebe zum Tier möchten die Vereinsmitglieder transparent arbeiten und dem Vogel gerecht werden. Ob Haltung, Zucht oder Informationsaustausch: Der Vogelverein steht Interessierten jederzeit für Fragen rund um den Vogel zur Verfügung. Informationen unter www.vogelfreunde-wolfsburg.de.

