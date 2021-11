Wählen Sie den Verein des Monats November

DEUTSCHER AMATEUR-RADIO-CLUB H24 – ORTSVERBAND WOLFSBURG

Den Mitgliedern des Deutschen Amateur-Radio-Clubs H24, Ortsverband Wolfsburg H24, liegt es am Herzen, Menschen mit Behinderung und ausländische Mitbürger zu integrieren und die Gesellschaft beim Katastrophenschutz zu unter-stützen. Gemeinsam möchten sie das Interesse an der Technik wecken, Kenntnisse über technische Zusammenhänge vermitteln und junge Menschen zu einer Ingenieur- oder naturwissenschaftlichen Ausbildung führen. Weiteres unter www.darc-h24.de.

FÖRDERVEREIN MERU/NGEREYANI

Die Mitglieder des Fördervereins Meru/ Ngereyani eint das Bewusstsein, dass mit wenig fi nan ziellem Aufwand sehr viel Gutes geschaffen werden kann. Sie fördern die Entwicklungsarbeit und unterstützen eine Schule in Ngereyani, Tansania. Während einer Reise besuchten sie die Schule, und es war ihnen sofort klar, dass hier dringend Unterstützung notwendig ist. Auch in der schwierigen Zeit der Corona-Pandemie setzt sich der Verein engagiert für seine Partnerschule in Tansania ein.

GSV WOLFSBURG

Eine Herzensangelegenheit des Wolfsburger Gesundheitssportvereins (GSV Wolfsburg) ist vor allem die Pflege, die Förderung und Ausübung vom Gesundheitssport in Prävention und Rehabilitation für Jung und Alt. Die Mitglieder möchten das Thema Gesundheitssport ins Bewusstsein rücken und auch anderen Sportlern eine Plattform bieten. Viele Angebote des Vereins starten im Bewegungsraum auf der Plantage 86, in Corona-Zeiten auch online. Dabei möchten die Mitglieder voneinander lernen. Näheres dazu unter www.gsv-Wolfsburg.de.

REIT- UND FAHRVEREIN VORSFELDE

Der Reit- und Fahrverein Vorsfelde verbindet Mensch, Tier und Natur mit viel Bewegung an der frischen Luft und möchte die Work-Life-Balance fördern. Mit der Voltigier-Sparte fördert der Verein seine jüngsten Mitglieder (ab vier Jahren) und leitet sie auf dem Weg in den Pferdesport. In diesem Jahr feiert der Verein sein 100-jähriges Bestehen. Der Vorstand und die Mitglieder stellten im vergangenen Jahr ein Turnier auf die Beine – unter Einhaltung der Corona-Schutzregeln. Weitere Informationen gibt es unter www.rfv-vorsfelde.de.

