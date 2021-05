Wählen Sie den Verein des Monats Mai

Be your own hero

Seit etwa 15 Jahren engagieren sich die Mitglieder des Vereins „Be your own hero“ mit einer durch-dachten Strategie, die eindrucksvoll zeigt, wie ein eng verzahntes Netz aus Weitsicht, Engagement, Zusammenarbeit, Finanzierungen und Nachhaltig-keitsdenken einer ganzen Region in Südafrika die richtigen Impulse geben kann. Sie möchten eine Basis schaff en, auf der Kinder und Jugendliche eine selbstbestimmte Perspektive für das eigene Leben entwickeln können. Nur dann können sie den Mit-gliedern zufolge ein Teil der Gesellschaft und vollwertige Mitglieder einer Weltgemeinschaft werden. Weitere Informationen gibt es unter www. beyourownhero-ev.de.

DRK Ortsvereins Wolfsburg-Mitte

Die Mitglieder des DRK Ortsvereins Wolfs-burg-Mitte engagieren sich vor allem im sozialen Bereich mit einer DRK-Kleiderkammer, Blutspende und Flüchtlingshilfe. Mit der Kleiderkammer un-terstützen sie viele bedürftige Personen in Wolfsburg und Umgebung. Trotz der Corona- Pandemie erhalten sie den Betrieb weiterhin auf-recht. Hilfsbedürftige haben die Möglichkeit, gute Gebrauchtkleidung zum kleinen Preis zu erhalten. In Notfällen erhalten sie die Kleidung kostenlos. Weitere Informationen gibt es unter www.drk-wolfsburg-mitte.de.

SV Kästorf-Warmenau 1946

Ziel der Vereinsmitglieder des SSV Kästorf- Warmenau 1946 ist es, möglichst viele Menschen für den Sport zu begeistern und in Bewegung zu bringen. Die Abteilungen Turnen/Gymnastik; Tanzen und Fußball zählen zum Verein. Für Kinder bietet er im Bereich Bewegung und Turnen Gruppen für Eltern- Kind, für Vorschulkinder, Spiel und Spaß für Grundschulkinder, Cheerleading für Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren sowie Jazz- und Mo-dern-Dance für Kinder im Alter von 12 bis 18 Jahren an. Aktuell hat die Fußballabteilung eine 1. Herren-, eine Altliga- und eine Altsenioren-Mannschaft. Näheres unter www.ssv-kaestorf-warmenau.de.

Wolfsburger Ruder-Club

Den Vereinsmitgliedern des Wolfsburger Ruder- Clubs liegt die Förderung des Sports, besonders des Rudersports und ergänzender Sportarten am Herzen. In Zeiten der Corona-Einschränkungen haben sie ihren in die Jahre gekommenen „Kraftraum“ mit Eigenleistungen und der Unter-stützung von regionalen Unternehmen kernsaniert und neu gestaltet. Entstanden ist ein modernes, lichtdurchfl utetes Studio für Kraft und Ausdauer mit herrlichem Blick auf den Allersee. Näheres zum Verein unter www.wob-rc.de.

