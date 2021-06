Wählen Sie den Verein des Monats Juni

Bildung für Kinder in Afghanistan

Die Mitglieder des Vereins Bildung für Kinder in Afghanistan (kurz: BfKiA), der im Jahr 2016 ins Leben gerufen wurde, möchten Kindern in Afgha-nistan den Zugang zur Bildung ermöglichen. Der Verein eint Jung und Alt mit multikulturellem Back-ground aus dem Raum Wolfsburg, Hannover und Hamburg. Mit ihrer ehrenamtlichen Arbeit erreicht er momentan etwa 400 Schülerinnen und Schüler sowie zahlreiche Hilfsbedürftige in der Provinz Logar und Kabul. Spendengelder fl ießen nach Ver-einsangaben hundertprozentig ins Projekt. Näheres zum Verein unter www.bfkia.de.

>> Hier können Sie für Ihren Favoriten abstimmen.

Maritimer Chor Wolfsburg

Der Maritime Chor Wolfsburg wurde 2001 von Wassersportlern der Allersee-Anliegervereine ins Leben gerufen. Die Liebe zur maritimen Musik und zum gemeinsamen Chorgesang wuchs, und schon bald hatte der Chor seine ersten Auftritte. Heute umfasst das Repertoire viele Genres mit mariti-mem Bezug. Die Vereinsmitglieder haben im ver-gangenen Sommer Menschen, die in Wolfsburger Seniorenheimen leben, mit ihren Auftritten Freude im Corona-Alltag bereitet. Die Sommertour 2021 startete am 10. Juni in Vorsfelde. Außerdem präsentieren sie ihre Musik bei eigenen Konzerten, Shanty-Festivals, kulturellen Veranstaltungen, Volks- und Straßenfesten sowie privaten Feiern und Firmenjubiläen. Informationen unter www.maritimer-chor-wolfsburg.de.

>> Hier können Sie für Ihren Favoriten abstimmen.

Raum zum Wachsen

Ein inklusives Generationenprojekt, das Jung und Alt im „Off enen Wohnzimmer“ in der Plantage zu-sammenführt: Die Mitglieder des Vereins Raum zum Wachsen möchten Freude in den manchmal grauen Alltag von Senioren und Familien bringen mit Aktivitäten rund ums Vereinsgelände. Die neu errichtete große Spielfl äche für Kinder, der Pizza-ofen und das off ene Wohnzimmer laden zum Ver-weilen und Mitmachen ein – egal ob Vereinsmit-glieder oder Besucher. Eine Besonderheit ist das vierwöchentliche Treff en mit dem Freizeitclub der Lebenshilfe Wolfsburg. Informationen über den Verein unter www.raum-zum-wachsen-ev.de.

>> Hier können Sie für Ihren Favoriten abstimmen.

SV Sandkamp von 1921

Der SV Sandkamp feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Der Zusammenhalt der Mitglieder zeichnet den Verein besonders aus, was gerade in der Pandemie-Zeit auch durch die kon-stanten Mitgliederzahlen bestätigt wurde. Mit derzeit etwa 400 Mitgliedern im Ortsteil Sand-kamp ist der SV Sandkamp mit seinen Sparten (Tischtennis, Tennis, Fußball, Gymnastik, Senio-ren-Gymnastik und Radsport) ein sportlich erfolg-reicher Verein, auch über die Stadt- und Landes-grenzen hinaus. Weitere Informationen unter www.svsandkamp.de.

>> Hier können Sie für Ihren Favoriten abstimmen.