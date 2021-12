SV Sandkamp von 1921

Der SV Sandkamp feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Der Zusammenhalt der Mitglieder zeichnet den Verein besonders aus, was gerade in der Pandemie-Zeit auch durch die konstanten Mitgliederzahlen bestätigt wurde. Mit derzeit etwa 400 Mitgliedern im Ortsteil Sandkamp ist der SV Sandkamp mit seinen Sparten (Tischtennis, Tennis, Fußball, Gymnastik, Senioren-Gymnastik und Radsport) ein sportlich erfolgreicher Verein, auch über die Stadt- und Landesgrenzen hinaus. Weitere Informationen unter www.svsandkamp.de.

