Förderverein der Ortsfeuerwehr Brechtorf gewinnt die Wahl

Glücksmomente und große Dankbarkeit: „Wir sind sehr stolz darauf, dass uns so viele WAZ-Leser gewählt haben“, betont Olaf Thurow, Ortsbrandmeister und Vorsitzender des Fördervereins. „Das Ergebnis zeigt deutlich, was für einen großen Stellenwert die Freiwilligen Feuerwehren in der Region besitzen.“

255 Mitglieder des Fördervereins setzen sich insbesondere auch für den Nachwuchs bei der Kinder- und Jugendfeuerwehr ein. „Das Preisgeld möchten wir für Einrichtungsgegenstände in unserem neuen Feuerwehrhaus einsetzen, wie zum Beispiel Pokalvitrinen und Regale“, nennt Olaf Thurow den konkreten Verwendungszweck.

Die Partner-Jury – City-Galerie Wolfsburg, Volksbank BraWo mit ihrer Tochtergesellschaft, dem EngagementZentrum und Wolfsburger Allgemeine Zeitung (WAZ) – lobt das Engagement des Fördervereins. „Mir fällt der denkwürdige Satz ‚Stell‘ dir vor es brennt und keiner kommt‘ ein. Sozusagen stellvertretend für alle Freiwilligen Feuerwehren freue ich mich über die Würdigung dieser, für uns alle wichtigen Arbeit der Ehrenamtlichen“, betont Claudia Kayser, Leiterin der Direktion Wolfsburg, Volksbank BraWo.

Andreas Schwarzkopf, Center Manager der City-Galerie Wolfsburg, ergänzt: „Ich finde es großartig, dass der Förderverein gewonnen hat. Da ich selbst als Kind in der Freiwilligen Feuerwehr aktiv war, weiß ich wieviel Engagement und Fleiß dafür notwendig sind.“

Auch Nicole Stuhlmüller, Verkaufsleiterin Wolfsburger Allgemeine Zeitung/hallo Wolfsburg, gratuliert dem Gewinner. „Ich freue mich darüber, dass hier jeder Verein – egal mit welcher Mitgliedsstärke – die Chance bekommen hat, Verein des Jahres zu werden!“

Neun „Wolfsburger Vereine des Monats“ waren im Rennen um den Titel „Wolfsburger Verein des Jahres“ – der krönende Abschluss der Aktion. „Ziel der Aktion war es, die Vielfältigkeit der Vereinslandschaft Wolfsburgs aufzuzeigen“, erläutert Claudia Kayser den Hintergrund.

„Wir haben sie bewusst in einer Zeit gestartet, die aufgrund der Pandemie für die Vereine besonders herausfordernd war. Wir wollten die ehrenamtliche Arbeit herausstellen und würdigen. Ich bedanke mich herzlich bei den Kooperationspartnern und den WAZ-Lesern, die alle zum Gelingen beigetragen und natürlich bei den Vereinen, die sich mit ihrer Bewerbung beteiligt haben.“

Andreas Schwarzkopf zieht ebenfalls ein positives Fazit. „Ich finde die Aktion klasse, weil viele Vereine durch die Pandemie hart getroffen wurden. Ich habe mich jedes Mal auf die Gewinnübergaben gefreut. Ich möchte allen engagierten Menschen danken, die unsere Vereine in der Region zu wohltuenden Orten gestalten.“

Auch für Nicole Stuhlmüller war die Aktion eine Herzensangelegenheit. „Insgesamt etwa 2500 WAZ-Leser haben für ihre Lieblingsvereine abgestimmt. Ein super Ergebnis!“ Ein Erlebnis wird ihr dabei ganz besonders in Erinnerung bleiben: „Es war so rührend zu sehen, wie die Augen der Vereinsmitglieder bei den Gewinnübergaben vor Freude geglänzt haben.“