City-Galerie Wolfsburg, Volksbank BraWo, Audi BKK und WAZ zeichnen Vereine aus

„Gemeinsam möchten wir die Vielfältigkeit der Vereine in und um Wolfsburg präsentieren, ihre Arbeit würdigen, ins ‚Rampenlicht‘ rücken und sie finanziell unterstützen“, sind sich die Partner einig. Teilnehmen können Vereine jeglicher Art – egal, ob Sport-, Traditions-, Hobby- oder Musikverein.

Der Gewinner jeden Monats bekommt ein ausführliches Porträt auf den Homepages und Facebook-Seiten der Partner, kostenlos die Möglichkeit, sich einen Tag lang in der City-Galerie darzustellen, 500 Euro für die Vereinskasse und eine Trophäe in Form des Vereins-Siegerpokals. Eine Jury, die unter anderem aus den Partnern besteht, kürt monatlich und jährlich die Sieger.

Interessierte Vereine können sich ab dem 12. Dezember dauerhaft bewerben. Um bereits eine Chance auf den ersten Monatssieg zu haben, muss die Bewerbung bis zum 6. Januar 2021 eingegangen sein. Dazu müssen sie einfach das Anmeldeformular – das bei den Partnern und hier auf WAZ-online.de erhältlich ist – ausfüllen und es zusammen mit einer kurzen Erläuterung, warum sie „Verein des Monats“ werden sollen sowie zur optionalen Darstellung ihrer Präsentation in der City-Galerie an folgende Adresse schicken: Wolfsburger Allgemeine Zeitung, Stichwort „Verein des Jahres“, Porschestraße 74, 38440 Wolfsburg. Vereine können ihre Bewerbung auch direkt in der WAZ-Geschäftsstelle, online oder an der Information in der City-Galerie abgeben.

„Wir können mit unserer Aktion das Vereinsleben in unserer Stadt – gerade in dieser schweren Zeit – fördern“, freut sich Marvin Schaber, Center Manager der City-Galerie Wolfsburg. „Wir schaffen mit dem ‚Verein des Monats‘ eine Plattform, von der eine Vielzahl von Vereinen profitieren kann.“ Bankdirektorin Claudia Kayser, Leiterin Direktion Wolfsburg der Volksbank BraWo, sagt: „Als lokale, in der Region verwurzelte Bank fühlen wir uns verantwortlich für die sozialen und gesellschaftlichen Belange unserer Region und sind deshalb auch bei dieser wunderbaren Aktion für unsere Vereine dabei.“

„Wir möchten gemeinsam mit unseren Partnern Vereine stärken – besonders in diesen Zeiten“, erläutert Dirk Lauenstein, Vorstand der Audi BKK. „Als regionales Medienhaus erreichen wir die Menschen der Region und können den Vereinen so unsere Unterstützung anbieten“, betont Gordon Firl, Geschäftsführer bei Madsack Medien Ostniedersachsen. Nicole Stuhlmüller, Verkaufsleitung Wolfsburg Wolfsburger Allgemeine Zeitung/hallo Wolfsburg, schätzt die vertrauensvolle Zusammenarbeit: „Es ist schön, wie schnell sich Wolfsburger Unternehmen zusammengefunden haben, um lokale Vereine zu unterstützen.“