Im Feierwerk von Roth Catering&Events in Isenbüttel wird es weihnachtlich! Vom 26. November bis 18. Dezember findet freitags und samstags ein großer Indoor-Wintermarkt mit Live-Cooking statt. Anmelden können sich Gruppen ab 6 Personen. Zudem bietet Roth zu den Feiertagen vielfältige Weihnachtsmenüs "to go" an. Und am 25. und 26. Dezember wartet ein weihnachtliches Mittagsbuffet auf die Gäste im Feierwerk! Weitere Infos auf www.roth-catering.de.