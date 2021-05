WAZbewegt 2021: Die Sieger stehen fest!

WAZ-Anzeigenleiterin Nicole Stuhlmüller organisierte die Schrittzähleraktion im mittlerweile dritten Jahr und ging mit ihren Anzeigenberaterinnen unter dem Namen „Girlpower“ selbst an den Start. „Alle waren mit Spaß und Ehrgeiz dabei“, freut sie sich. Einziger Wehrmutstropfen: „Ich hätte mich gern bei einer Siegerehrung im üblichen Rahmen persönlich bedankt und mit allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen über ihre Erfolge gesprochen.“ Doch der hohe Inzidenzwert in Wolfsburg machte diesem Plan einen Strich durch die Rechnung.

Vom Gehen und Laufen ließen sich die 30 Teams aber nicht abhalten. Die stolze Bilanz: Insgesamt kamen 25 361 141 Schritte zusammen!

Platz 1

Platz 1: Helena Prinke von der Jungen Gesellschaft Warmenau reckt den Pokal in die Höhe, Nicole Stuhlmüller überreicht die Goldmedaillen. Foto: Britta Schulze

Helena Prinke von der Jungen Gesellschaft Warmenau freute sich über den Pokal und die Goldmedaillen für ihr Team fast ebenso wie über die 2000 Euro Preisgeld. Das ist zum Teil Schmerzensgeld für die erlaufenen Blasen und wird ansonsten mit allen Haushalten im Heimatdorf geteilt: Der Verein packt Pfingstboxen für die Feier zu Hause. Dort, also zu Hause, waren die Teilnehmenden in den letzten Wochen laut Prinke eigentlich nur noch zum Schlafen und Klamottenwechseln, ansonsten wurden Schritte gesammelt. „Schuhe und Socken mussten mehrmals am Tag getauscht werden“, berichtet sie.

Platz 2

Alte Hasen: Santina Curcuruto vom Restaurant La Fontana holte sich 1000 Euro für ihr erfahrens #WAZbewegt-Team und das CjD ab. Foto: Britta Schulze

Das La Fontana war zum dritten Mal mit dabei und schaffte erneut den Sprung aufs Siegertreppchen – mit dem zweiten Platz. Und das, obwohl ein Schrittzähler aus Versehen schon vor der Auswertung wieder auf Null gesetzt worden war. 500 Euro gehen je zur Hälfte an den Verein „Heidi“ für Familien mit krebskranken Kindern und an die Pflegeschule der Diakonie. Vom Rest des Geldes gönnt sich das Restaurant-Team Wellness im Ritz Carlton.

Platz 3

Nicole Stuhlmüller übergibt den Scheck für Platz 3 an Nathalie Nestler. Foto: Britta Schulze

Tierische Motivation half den Drittplatzierten. Hunde brachten einige der #WAZ-bewegt Teams auch in den vergangenen Jahren schon auf Trab, ein Pferd war aber bisher nicht dabei. Die „Happy Horse Gang“ der Nestler GbR ging wandern – oft begleitet von Vierbeinern am Zügel. Nathalie Nestler investiert die Hälfte des Preisgeldes von 500 Euro in ihre Reitanlage, die andere Hälfte geht an eine Tierschutzorganisation.

Wie immer gilt: Eigentlich haben alle gewonnen. Nicht nur an Erfahrung sondern auch an Muskelmasse und Kondition. Außerdem raten Fachleute der Medizin sowieso allen, täglich mindestens 10.000 Schritte zu absolvieren. Dazu wird die Aktion #WAZbewegt auch weiterhin einen zusätzlichen Anlass bieten: „Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr“, sagt Nicole Stuhlmüller.

Die Rangliste:

1. Junge Gesellschaft Warmenau e.V.

2. La Fontana

3. Nestler GbR

4. Autoplus

4. Laufschwestern #reloaded

4. SSV Kästorf- Warmenau e.V.

4. Waldorfkindergartenverein Wolfsburg

4. FACE e.V.

4. Klinikum Wolfsburg

4. MTV 1862 e.V. Vorsfelde "Center Flitzer"

4. TV Jahn

4. TSV Hehlingen

4. MTV 1862 e.V. Vorsfelde "Drachenwölfe Mixed"

4. MTV 1862 e.V Vorsfelde "Drachenwölfe Ladys"

4. TRINGENIO engineering GmbH "Team 1"

4. Combridge ITC

4. Kita St. Marien Sülfeld

4. Hotel Alte Mühle "Die BESTen"

4. MTV 1862 e.V. Vorsfelde "Yogis"

4. Sport 2000

4. TV 38

4. Hotel Alte Mühle "Stiftung Wadentest"

4. NEULAND.Wohnen.Leben.Neues bewegen

4. DRK Kreisverband Wolfsburg e.V. - "Laufteam 1"

4. DRK Kreisverband Wolfsburg e.V. - "Laufteam 2"

4. Aquarela Frauengruppe

4. Hotel Alte Mühle "Wilde Waden"

4. Hotel Alte Mühle "Fantastic Five"

4. TRINGENIO engineering GmbH - "Team 2"

4. TEAM WAZ

Gesamt: 25.361.174 Schritte