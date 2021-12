„Wir sind überwältigt von der Flut der tollen, bunten Weihnachtsbilder. Ich bin froh, dass ich nicht allein entscheiden muss“, zeigte sich WAZ- Verkaufsleiterin Nicole Stuhlmüller begeistert von der großen Resonanz auf den ersten großen Malwettbewerb der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung.

Die Motive waren ebenso vielfältig wie die verwendeten Maltechniken. Einzige Vorgabe: Die Original-Bilder sollten im Hochformat eingereicht werden und eine Größe von DIN A4 oder DIN A3 haben. Der Jury fiel es sichtlich schwer, eine Vorauswahl aus den Weihnachtsmännern, Winterlandschaften, Engeln, Schneemännern, Rentieren, Weihnachtsmarkt-Szenen und Schneeflockenbildern zu treffen.

Nicole Stuhlmüller, Melanie Filice (beide WAZ), Stephan Ehlers (VfL Wolfsburg e. V.), Andreas Schwarzkopf (City Galerie Wolfsburg), Gerrit Fauser und Simon Drühmel (beide Grizzlys Wolfsburg) und Ann- Kathrin Berlinecke (Sparkasse Celle-Gifhorn- Wolfsburg) einigten sich schließlich auf 22 statt der anvisierten 20 Bilder.

Die Galerie mit den 22 von der Jury ausgewählten Bildern:

Und Nicole Stuhlmüller entschied spontan: „Alle Kinder haben sich so ins Zeug gelegt für unsere Titelseite – da soll niemand leer ausgehen. Es wird für jedes Kind ein kleines Präsent geben!“

Aus den 22 vorausgewählten Werken können nun die Leser per Online-Voting für ihr Lieblingsbild stimmen. Das Bild mit den meisten Stimmen wird nicht nur die Titelseite der WAZ-Weihnachtsgrüße-Beilage am 24.12.2021 zieren, sondern die Gewinner haben zudem die Chance auf ein Spiel der Grizzlys und Geldpreise in Höhe von 1000 Euro (Platz 1), 500 Euro (Platz 2) und 250 Euro (Platz 3).

Mit der Hälfte des Geldes können die Kinder, beziehungsweise deren Familien sich einen Weihnachtswunsch erfüllen, die andere Hälfte kann für die Kita, die Grundschule oder einen guten Zweck nach Wahl eingesetzt werden.

Hier sind alle eingereichten Kunstwerke zu sehen:

