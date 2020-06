Sich einfach unverbindlich beraten lassen, empfiehlt Daniel Herrmann allen Menschen, die sich für den Kauf oder Bau eines Hauses interessieren. Nur so könne man erfahren, ob sich der Traum realisieren lässt, sagt der Kundenberater, der seit drei Jahren in der Geschäftsstelle der Volksbank Südheide – Isenhagener Land – Altmark in Leiferde schwerpunktmäßig im Bereich Baufinanzierung tätig ist.