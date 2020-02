Hier finden Sie eine Auswahl der knallhart kalkulierten Angebote, die auf Kunden beim verkaufsoffenen Sonntag am 1. März 2020 bei Media Markt in Wolfsburg warten. Viel Spaß beim Schnäppchen-Shoppen! Geöffnet ist der Media Markt im Heinenkamp von 13 bis 18 Uhr.

Panasonic TX 55 GXW 584

Top-Bildqualität in UHD zum Top-Preis!

55" LED-Fernseher

statt 799,-

für knackscharfe 466,-

Engerieeffizienz: A+

Sie sind auf der Suche nach einem exzellenten LED-Smart-TV? Dann ist der vielseitige schwarze PANASONIC TX-55GXW584 für Sie genau das Richtige! Natürlich mit UHD-Auflösung! Machen Sie sich beim verkaufsoffenen Sonntag selbst ein Bild von der hohen Qualität des LED TVs und lassen Sie sich das Gerät von PANASONIC nicht entgehen!

Miele WDD 035 WCS

Saubere Wäsche zum Spar-Preis.

Waschmaschine mit 1400 Touren

statt: 799,-

für saubere: 666,-

Engerieeffizienz: A+++

Schonend und effizient waschen? Mit der Waschmaschine MIELE WDD 035 WCS ist das kein Problem! Wenn Sie langfristig Ihren Geldbeutel und die Umwelt schonen wollen, ist dieser Frontlader genau richtig, denn mit der Einordnung in die Energieeffizienzklasse A+++ gehört die Maschine zu den Spitzenreitern in puncto Sparsamkeit. Die Waschtrommel bietet Platz für 8 kg trockene Wäsche. Die Höchstschleuderzahl der Waschmaschine beträgt 1400 Umdrehungen pro Minute.

Sony KD 55 AG 8

Brillante Bildqualität und Super-Sound.

OLED-Fernseher

Statt: 1799,-

für brillante 1277,-

Engerieeffizienz: B

Dieser OLED-Fernseher besticht durch sein dezentes, hochwertiges Design. Er ist so konzipiert, dass der Betrachter durch den 2-Wege Standfuß und die revolutionäre Acoustic Surface Audio Technologie nicht abgelenkt wird. Das Einzige, was er wahrnimmt, ist seine brillante Bildqualität.

Bose Headphone 700 black

Satter Sound zum schlanken Preis.

Premium-Noice-Canceling Kopfhörer

Statt: 399,-

für klangstarke 244,-

Die Bose Noise Cancelling Headphones 700 bestechen nicht nur mit ihrem markanten Design, sondern auch mit zahlreichen Funktionen. Denn sie sind mit Bose AR ausgestattet, einer Augmented-Reality-Plattform speziell für Audioinhalte. Diese Technologie sorgt für ein völlig neues Klangerlebnis, indem Sie mit der digitalen Welt verbunden sind, gleichzeitig aber mit Ihrer Umgebung interagieren können.

Saeco SM 5460/10 PICOBARISTO

Vollautomat für anspruchsvolle und preisbewusste Genießer

Kaffeevollautomat

Statt: 639,-

für aromatische 444,-

Der SAECO PicoBaristo Deluxe SM5570/10 bereitet Ihnen Ihren Lieblingskaffee exakt so zu, wie Sie ihn mögen. Wenn Sie auf Ihre regelmäßige Tasse Kaffee nicht verzichten möchten und zugleich spezielle Anforderungen an die Zubereitung stellen, könnte diese Maschine Ihr bester Freund in der Küche werden. Der SAECO PicoBaristo Deluxe SM5570/10 beherrscht zwölf verschiedene Kaffeespezialitäten, die Sie zusätzlich personalisieren, indem Sie zum Beispiel die Menge von Milch oder Kaffeepulver definieren.

Bose Soundlink Mini Triple Black

Großer Klang zum kleinen Preis.

Bluetooth-Lautsprecher

Statt: 159,-

für musikalische 99,-

Der SoundLink Mini II – Special Edition bietet einzigartigen Spitzenklang mit tiefen, kraftvollen Bässen, wie Sie ihn von einem Lautsprecher dieser Größe nicht erwarten würden. Er besitzt ein integriertes Mikrofon zum Annehmen von Anrufen und lässt sich jederzeit kabellos mit Ihren Wiedergabegeräten verbinden. Außerdem ist er jetzt mit einer 20 % längeren Akkulaufzeit und einem USB-C-Ladeanschluss erhältlich.

Miele S8340

Saugt den Schmutz - aber nicht das Geld!

Bodenstaubsauger

Statt: 229,-

für reinliche 137,-

Power Efficiency Motor mit verbessertem Wirkungsgrad

Vielseitig einsetzbar - Universal-Bodendüse

Komfortabel und vielseitig mit integriertem dreiteiligen Zubehör

Besonders komfortable Höhenverstellung dank Comfort-Teleskoprohr

Müheloses Staubsaugen größerer Flächen durch 12 m Aktionsradius

Harman Citation Bar

Schlanke Soundbar zum schlanken Preis!

Soundbar

Statt: 999,-

für schlanke 666,-

Die Citation Bar verbindet Innovation im Bereich Home Audio mit einem anspruchsvollen und ansprechenden Design. Der hochwertige Stoff aus dem Hause Kvadrat ist schmutzabweisend und schwer entflammbar. Seit über 65 Jahren hat sich Harman Kardon der Schaffung luxuriöser Klangerlebnisse verschrieben, die es dem Hörer erlauben, die Musik zu fühlen und in den Moment einzutauchen. Citation ist die ultimative Ausdrucksform und ist weltweit das erste echte Premium-Produkt seiner Art.

Die Citation Bar ist Multi-Room-fähig, da zusätzliche Citation-Lautsprecher hinzugefügt werden können, so dass das ultimative Audioerlebnis im ganzen Haus entsteht. Sie können entweder die gleiche Musik oder unterschiedliche Musik in unterschiedlichen Räumen spielen und sie von einem Tablet oder Smartphone aus steuern.

LG K20 AURORA BLACK 16GB

Smartphone zum Knaller-Preis.

Smartphone

Statt: 288,-

für vernetzte 57,-

Ihr altes Handy ist zu langsam oder kaputt? Dieses Modell von LG verschafft Ihnen alle Funktionen, die man sich von einem modernen Smartphone erhofft! Das Display des Geräts (IPS-LCD) sorgt dafür, dass Sie ein reines und detailreiches Bild bekommen. Der Bildschirm hat eine Größe von 5,45 Zoll und bietet so eine angemessene Abbildungsfläche für jeden Inhalt. Als Schnittstelle zwischen Hard- und Software vertraut LG bei diesem Produkt auf das Betriebssystem Android 9 (Go Edition). Wohnen Sie etwas abseits der nächsten großen Stadt und wollen dennoch schnelles mobiles Internet? Mit dem K20 können Sie folgende Standards nutzen: 3G (UMTS) und 4G (LTE).

Je mehr unterschiedliche Wege Sie finden, Ihr Smartphone im Alltag zu nutzen, desto mehr Speicherplatz benötigt es. Daher ist es nützlich, dass in das Gerät Micro-SDXC-Speicherkarten eingesetzt werden können. Insgesamt steht eine Speicherkapazität von 16 GB zur Verfügung, so dass Sie alle wichtigen Apps, Bilder und persönliche Dateien auf dem Gerät unterkriegen.

Alle Angaben ohne Gewähr! Abbildungen ähnlich. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen.