Wolfsburg/ Gifhorn 28.03.2020: Die MediaMärkte Wolfsburg und Gifhorn sind aktuell bis auf Weiteres geschlossen. Damit setzten die Elektronikhändler die Entscheidung der Landesregierung umgehend um, zahlreiche Einzelhandelsgeschäfte weitgehend zu schließen, und leisten damit ihren Beitrag, die rasante Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. „Wir finden die Entscheidung absolut richtig, denn die Gesundheit unserer Kunden und Mitarbeiter hat für uns oberste Priorität“, so die Geschäftsführer Sascha Christmann & Mark Krüger

Selbstverständlich können die Kunden weiterhin und rund um die Uhr im Onlineshop unter www.mediamarkt.de Produkte zu sich nach Hause bestellen. Die Zustellung per Post funktioniert aktuell ohne Einschränkungen. Auch telefonisch können Kunden bei MediaMarkt unter der Nummer 0221/222 43 333 bestellen.

Abholung von Produkten im Markt möglich

„Auch vor Ort möchten wir in dieser schwierigen Situation für unsere Kunden da sein und sie unterstützen“, sagen die Geschäftsführer. Daher bietet der MediaMarkt Wolfsburg und der Madia Markt Gifhorn aktuell einen besonderen Service: Kunden können in vielen Fällen Produkte online bestellen und bezahlen und dann montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr an einer speziell eingerichteten Abholstation abholen. Dabei steht die Sicherheit der Kunden und Mitarbeiter an erster Stelle. So dürfen Kunden den Abholbereich nur einzeln betreten, müssen einen Sicherheitsabstand von mindestens zwei Metern einhalten und sollen das Desinfektionsmittel vor Ort benutzen. Die Station ist am Markt ausgeschildert.

Umtausch und Services bis auf Weiteres nicht möglich

Solange die MediaMärkte Wolfsburg & Gifhorn geschlossen sind, ist der Umtausch von im Markt bereits gekaufter Ware nicht möglich. Sobald die Märkte wieder geöffnet sind, können sich die Kunden mit ihrem Umtausch an einen Mitarbeiter vor Ort wenden und bekommen individuelle Hilfe. Bei der Lieferung von Großgeräten sind zum Schutz der Mitarbeiter und Kunden bis auf Weiteres keine Servicedienstleistungen mehr möglich. Darunter fallen beispielsweise die Montage des Neugeräts sowie die Mitnahme von Verpackung und Altgeräten. Auch hier erstattet MediaMarkt bereits angefallene Kosten und bittet um Verständnis.

Alle aktuellen Informationen gibt es auch unter www.mediamarkt.de.