Herzlichen Dank...

an unsere Kolleginnen und Kollegen in den Filialen, in der Logistik und in der Zentrale für Ihren unermüdlichen Einsatz!

ACHTUNG:

• Bitte halten Sie auch in unseren Filialen 2 m Abstand voneinander.

• Kommen Sie, wenn möglich, alleine.

• Bezahlen Sie, wenn möglich, mit EC-Karte.

Gifhorn

Braunschweiger Str. 136-138

Alle Filialen mit Öffnungszeiten finden Sie auf www.zimmermann.de