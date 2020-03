Liebe Kundin, lieber Kunde,

in der aktuellen Ausnahmesituation liegt uns vor allen eines am Herzen – die Gesundheit und Sicherheit unserer Kundinnen und Kunden, unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

VW

Telefon 05371-807 169 per Mail vw-verkauf@autohaus-kuehl.de

Audi

Telefon 05371-807 807 per Mail audi-verkauf@autohaus-kuehl.de

Skoda

Telefon 05371-807 430 per Mail skoda-verkauf@autohaus-kuehl.de

Unser Werkstattgeschäft findet unter Einhaltung der bekannten Hygienevorschriften weiter statt.

Wir sind von Montag bis Freitag von 8.00 bis 17.00 Uhr im gewohnten Leistungsumfang für Sie da.

Für die Terminvereinbarung nutzen Sie bitte entweder die Telefonnummern

VW 0 53 71 - 80 71 63

Audi 0 53 71 - 80 77

Skoda 0 53 71 - 80 74 20

oder ganz einfach unsere Online Terminvereinbarung unter

www.autohaus-kuehl.de

Samstags und Sonntags bleiben unsere Betriebe allerdings bis auf weiteres ganz geschlossen.

Bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich auf und unterstützen Sie sich gegenseitig – so werden wir diese Krise mit Sicherheit gemeinsam meistern.

Ihr Team vom Autohaus Kühl