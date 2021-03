Das Stadtquiz - wie schlau ist Wolfsburg?

Mitspielen ist kinderleicht: zehn Fragen rund um Wolfsburg und jede Menge Spannung. „Zentraler Baustein unserer Sparkassen- DNA ist das gesellschaftliche Engagement in der Region“, sagt Stefan Gratzfeld, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg. „Gemeinsam möchten wir lokale Verantwortung übernehmen. Das Stadtquiz bietet eine ideale Gelegenheit, regionale Partner zu fördern, gleichzeitig die Wirtschaft zu unterstützen und soziale Verantwortung zu zeigen. Täglich stiften die Gewinner Gutes, indem sie mit der WeCard regional einkaufen und damit die Kaufkraft an den Standort Wolfsburg binden. Dabei unterstützend mitzuwirken, ist für uns eine Herzensangelegenheit.“

„Mit unserem Gewinnspiel unterstützen wir das Engagement der WMG und der Sparkasse für die WeCard“, betont Nicole Stuhlmüller, Vermarktungsleitung Wolfsburger Allgemeine Zeitung/ hallo Wolfsburg. „Das Quiz, das in Corona-Zeiten für Abwechslung sorgt, schafft eine Verbindung zum lokalen Handel und zur Gastronomie. Als lokale Tageszeitung ist es für uns selbstverständlich, dass wir uns für den lokalen Handel weiterhin einsetzen.“ Jens Hofschröer und Dennis Weilmann, Geschäftsführer der WMG, ergänzen: „Wir möchten die vielfältigen Facetten Wolfsburgs erlebbar machen. Das Stadtquiz bietet eine tolle Möglichkeit, bekannte und neue Seiten unserer Stadt zu entdecken.“

Und so geht's:

Die Teilnahme beim großen Stadtquiz ist kostenlos. Mitspielen können vom 22. März bis zum 5. April alle, die Spaß am Quizzen haben. Es gibt täglich eine WeCard im Wert von 100 Euro zu gewinnen. Um sich die Chance auf den Gewinn zu sichern, ist nach Beantwortung der Fragen eine Registrierung notwendig. Jede Person darf nur einmal pro Tag am Quiz teilnehmen, Mitspieler mit mehreren Registrierungen pro Tag werden gesperrt. Jedes Spiel dauert exakt 24 Stunden, und alle Mitspieler quizzen an diesem Tag um die Wette. Zehn Quizfragen werden pro Tag gestellt. Es kann dabei kein Teilnehmer ausscheiden – jeder spielt das Spiel bis zum Ende. Alle zehn Fragen fließen in die Wertung ein. Je mehr Fragen ein Mitspieler richtig beantwortet, desto besser sind seine Platzierung und seine Chance auf einen Gewinn. Haben mehrere Mitspieler die gleiche Anzahl korrekt beantworteter Fragen, entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Gewinne werden in der Regel als Stadt-Gutschein ausgegeben. Sie werden unmittelbar nach dem Ende des Spiels an den jeweiligen täglichen Gewinner ausgegeben.