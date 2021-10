Mein Malbuch: Gifhorns schönste Seiten zum Ausmalen

Hallo liebe Kinder, darf ich vorstellen: Ich heiße Clara und das ist mein Bruder Franz. In den langen Sommerferien hatten wir Langeweile und haben uns deshalb unsere kleine Ziege Mecki geschnappt und uns auf Erkundungstour durch die Gifhorner Innenstadt gemacht.

Unsere Oma hatte uns nämlich erzählt, dass die Stadt Gifhorn schon 825 Jahre alt ist und dass sich die Leute in der Innenstadt früher Ziegen gehalten haben, um sich und ihre Familien mit Milch zu versorgen. Da wollten wir gleich mal gucken, ob wir Gesellschaft finden für Mecki. Außer ein paar Ziegen aus Bronze haben wir allerdings keine gefunden … das mit den Ziegen muss also schon richtig lange her sein.

Stattdessen haben wir aber ganz viele andere Sachen entdeckt: Fachwerkhäuser mit seltenen Holzschnitzereien, die schon fast 400 Jahre alt sind, eine Hochzeitsmühle, in der man heiraten kann, eine Kirche mit einer weltberühmten Orgel, ein Kunsthandwerkerinstitut mit goldenen Zwiebeltürmchen und eine echte Moorleiche im Museum eines Schlosses – und noch vieles mehr …

Nach so viel neuen Entdeckungen haben wir uns dann mit einem Kakao gestärkt – hoch über den Dächern von Gifhorn in einem alten Wasserturm. Was wir alles gesehen haben, seht Ihr in diesem tollen Malbuch, das die Aller-Zeitung anlässlich des 825. Stadtgeburtstages entwickelt hat. Die Bilder dürft Ihr nach Herzenslust ausmalen. Und wer weiß, vielleicht machen die Bilder ja Lust auf eine gemeinsame Entdeckungstour mit Euren Eltern, Geschwistern und Großeltern. Ihr werdet es mit eigenen Augen sehen: Gifhorn hat schöne Seiten!