Malermeisterbetrieb Gehring verlost eine Kinderzimmer-Renovierung

-Promotion-

Der MALERMEISTERBETRIEB Gehring Maler- und Lackierermeister hat Verstärkung bekommen: Seit Anfang Oktober ist Nina Herzberg als Geschäftsführerin in den Betrieb eingestiegen. Im Bewerbungsgespräch hatte sich schnell herauskristallisiert, dass die “Chemie” zwischen Firmenchef Artur Gehring und der Gifhornerin stimmt, und dass beide Seiten gleiche Ziele verfolgen.

“Ich bin glücklich, in dem familiären Unternehmen mitwirken zu dürfen. Hinter mir steht eine tolle Truppe”, freut sich Nina Herzberg auf die neue Herausforderung. Und Firmenchef Artur Gehring ergänzt: “Ich bin stolz und froh, dass ich endlich so eine qualifizierte Geschäftspartnerin an meiner Seite gefunden habe. Bestes Management trifft auf Top-Handwerk.”

So wird sich Gehring in Zukunft wieder mehr seiner wahren Passion widmen können: Dem Gestalten, Pflegen und Schützen von Wänden, Decken, Böden und Fassaden.

Neuer Showroom bietet Inspiration für alle Bereiche

Was alles zum Leistungsspektrum des Meisterbetriebes gehört, ist im neuen Gifhorner Showroom, Am Weinberg 1, zu sehen. Hier wird nicht nur das gesamte Portfolio des Unternehmens für den Kunden sichtbar, sondern die Ausstellung bietet darüber hinaus jede Menge Inspiration und Ideen für die Planung und Umsetzung eigener Projekte.

Die Bandbreite, die Gehring und sein Team abdecken, ist enorm und reicht von Maler- und Tapezierarbeiten über Bodenverlegearbeiten und dekorativen Kalk-Marmor-Putzen bis hin zu fugenlosen Mikrozement-Oberflächen.

Aber nicht nur Malermeister Artur Gehring und seine Gesellen verfügen über fundiertes kreatives Know-how. Auch Geschäftsführerin Nina Herzberg hat kreatives Potenzial.

Die neue Geschäftsführerin feiert ihren Einstand im Unternehmen mit einem besonderen Geschenk: Der Malerbetrieb möchte einer Familie, die es verdient hat, jedoch nicht über das nötige Kleingeld verfügt, eine Kinderzimmer- Renovierung schenken! „Mir ist klar geworden, dass es in Gifhorn leider immer noch Familien gibt, die sich solch eine Renovierung finanziell schlicht und einfach nicht erlauben können“, so Herzberg. „Deshalb möchten wir einem Kind aus einem solchen Haushalt eine besondere Freude machen und spendieren die komplette Renovierung des Zimmers.“

Abonnieren, liken und gewinnen

Wer die Gratis-Renovierung des Kinderzimmers gewinnen möchte, kann den Malermeisterbetrieb Gehring Maler- und Lackierermeister bei Facebook oder Instagram abonnieren, liken und per Kommentar oder PN in ein paar Sätzen beschreiben, warum man eine Renovierung unbedingt verdient hätte. Genauso kann man aber auch jemanden vorschlagen, der diese verdient hätte. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Gehring Maler und Lackierermeister

05371/6180050

www.malermeister-gehring.de

-Promotion-