meinHeimvorteil

YouTube-Konzert wird aufs Frühjahr verschoben

Der Lockdown bremst das von der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg und dem Kultbahnhof Gifhorn angekündigte YouTube- Konzert am 20. Dezember kurzfristig aus. „Wir hätten so gern kurz vor Weihnachten nochmal für einen musikalischen Paukenschlag gesorgt, aber die Gesundheit geht einmal mehr vor“, sagt Stefan Gratzfeld, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Celle-Gifhorn- Wolfsburg. „Auch, wenn das Publikum zu Hause im Wohnzimmer geschützt den Bands aus der Region zuhören könnte, birgt das Zusammenkommen der Musiker und Technik-Teams ein zu hohes potenzielles Risiko“, so Gratzfeld weiter. Sowohl die 3CityBand als auch Rene Krebs und Band aus Wolfsburg, die Hounddogs aus Gifhorn sowie die Celler Mutz & The Blackeyed Bandits bilden weiterhin das Line-up. „Wir nehmen jetzt das Frühjahr in den Blick. Die Planungen sind ja abgeschlossen, alle Musiker haben zugesagt, auf jeden Fall dabei zu sein“, freut sich Kultbahnhof-Chef Volker Schlag.

Musiker Volker Schlag. Foto: Marc Beierstedt

Unter dem Motto #ohnekunstundkulturwirdsstill vereinen sich aktuell tausende Menschen, die ihre kultur- und künstlerischen Berufe aufgrund der Corona-Pandemie derzeit nicht ausüben können und somit die Grundlage für ihren Lebensunterhalt verlieren. Schlag: „Wir werden auf jeden Fall entschlossen dagegenhalten.“

