Auch uns fehlen Fachkräfte für die ambulante und stationäre Pflege. Doch wir warten nicht mehr nur auf strukturelle oder sozialpolitische Initiativen, sondern ändern die eigenen Strukturen.

Wir nehmen uns als Arbeitgeber selbst in die Pflicht, probieren neue Herangehensweisen, veranlassen interne Veränderungen und profitieren von innovativen Ideen. Die Pflegebranche braucht neue Impulse für alte Probleme. Denn dass es an Personal mangelt, weiß man branchenweit seit Jahren. Hierzu kommen veränderte Lebens- und Familienmodelle, die Menschen im Beruf, aber auch Arbeitgebern ein hohes Maß an Flexibilität abver-langen. Doch was wünschen sich die Fachkräfte von morgen? Wie passt die neue Arbeitswelt zur stetig alternden Gesellschaft in und um Wolfsburg?

Wir probieren lieber viele kleine Verbesserungen und Weiterentwicklungen. Beispielsweise zahlen wir als DRK in Wolfsburg seit dem 01.08.2019 nach dem DRK-Reformvertrag nach erfolgreicher Entgelthandlung in den stationären Bereichen wie wir es schon lange im Kindergartenbereich und im Rettungsdienst tun, um unseren Mitarbeitern eine attraktivere Vergütung zu bieten.

Wir stimmen unsere Dienste mit unseren Mitarbeitern ab und passen Arbeitsbeginn, Arbeitsende oder die Wochenstundenzahl so an, dass sie familienfreundlich sind.

Für unsere Mitarbeiter steht eine Ansprechpartnerin, die bei dem Thema Vereinbarkeit von Pflege und Beruf berät, zur Verfügung. Wir machen uns für gesundheitsförderliche Strukturen im Berufsalltag stark und bieten Gesundheitstage, gemeinschaftliche Events, Sportkurse.

Um für unsere Mitarbeiter ein attraktiver Arbeitgeber zu sein, bieten wir viele Angebote und entwickeln immer weitere Ideen, um unsere Mitarbeiter zu binden und die Pflege zukünftig sicherzustellen.

Werden Sie Teil unseres Teams!

Sie wollen unser Team verstärken? Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung, die Sie uns per Mail an bewerbung@drk-wolfsburg.de schicken können.

Das macht uns im Berufsfeld Pflege attraktiv:

- Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf / Pflege und Beruf

- Vergütung nach DRK Reformtarifvertrag im vollstationären Bereich

- Azubivergütung nach Tarifsiegel Pflege

- 29 Tage Urlaub + 3 zusätzliche freie Tage

- Maßnahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung

- Sehr gute Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung

Interesse an einer Ausbildung zum/zur Pflegefachmann/-frau?

Wir bieten für das Jahr 2020 noch Ausbildungsplätze an und freuen uns, wenn wir mit Ihnen die Fachkräfte von morgen gewinnen können.

Ihre Bewerbung können Sie ebenfalls an die oben genannte Adresse schicken.

Wir freuen uns auf Sie!

Weitere Informationen finden Sie unter www.drk.wolfsburg.de