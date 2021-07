Zum EM-Finale nicht in die Röhre gucken

In die Röhre gucken wird Familie Gruhs am Sonntag bei der Live-Übertragung des EM-Finales aus dem Londoner Wembley Station keinesfalls. Das hochmoderne Highspeed-Glasfasernetz der WOBCOM, an das der Haushalt seit 2017 angeschlossen ist, garantiert der Familie aus dem Wolfsburger Stadtteil Tiergartenbreite störungsfreien TV-Genuss, selbst wenn die Familienmitglieder nebenbei noch das Tablet, das Smartphone und den Computer laufen haben.