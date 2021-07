Steimker Berg: Bauarbeiten für schnelles Internet laufen auf Hochtouren

Dort sollen bis zum Jahresende flächendeckend Glasfaserleitungen verlegt werden. Dafür werden in den kommenden Wochen und Monaten Tiefbautrassen mit Baggern gegraben sowie Leerrohre und Faserleitungen von mehreren Kilometern Länge installiert, um das FTTH-Glasfasernetz („Fiber To The Home“ – Glasfaser bis ins Haus) auszubauen. Mit dem Anschluss an das hochmoderne Kommunikationsnetz können rund 600 Haushalte von der Möglichkeit, Internet, TV sowie Telefonie mit Geschwindigkeiten von bis zu einem Gigabit pro Sekunde zu nutzen, profitieren. „Mit dem Baubeginn gehen wir gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürger die ersten konkreten Schritte in die digitale Zukunft“, sagt Norman Vogel von der entricon GmbH, der im Stadtteil Steimker Berg für die Projektsteuerung verantwortlich ist. Bis Jahresende werde damit in einem weiteren Wolfsburger Stadtteil die notwendige Infrastruktur schaffen, damit noch mehr Bürgerinnen und Bürger mit gigabitfähigem Internet versorgt werden.

Für Haushalte, die bisher noch keinen Vertrag abgeschlossen haben, bestehe weiterhin die Möglichkeit, sich jederzeit kostenpflichtig an das Glasfasernetz anschließen zu lassen. In den weiteren Ausbaugebieten Neuhaus, Sandkamp, Klieversberg und Reislingen Süd-West/Windberg haben Interessierte noch bis zum 31. August die Möglichkeit, im Rahmen der Vermarktungsphase von einem kostenlosen Glasfaseranschluss zu profitieren.

Foto: Norman Vogel freut sich über den Baustart im Stadtteil Steimker Berg. Foto: Stadtwerke Wolfsburg AG