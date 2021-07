So kommt die schnelle Glasfaser in Haus

Für welche Bereiche zeichnen die Stadtwerke Wolfsburg rund um das Thema Glasfaser verantwortlich?

Wir kommen ins Spiel, sobald der Vertrag zum Anschluss an das Glasfasernetz zwischen dem Kunden und der WOBCOM geschlossen ist. Denn wir übernehmen die entsprechenden Bauarbeiten. Im Vorfeld finden außerdem Abstimmungen, Machbarkeitsprüfungen, Genehmigungsphasen und die Planungsarbeiten für das zu erschließende Gebiet statt.

Was genau umfassen die Bauarbeiten?

Der Ausbau erfolgt in sogenannten Clustern, also Ballungs- oder Wohngebieten. Dort gibt es sogenannte POP-Standorte (Point of Presence), die als Knotenpunkte in Kommunikationssystemen dienen. Von dort aus werden die Verteilerkästen in den einzelnen Sektoren gespeist, in denen sich die zu versorgenden Haushalte befinden.

Haben die Haushalte unterschiedliche Möglichkeiten, an einen Glasfaseranschluss zu kommen?

Kunden können einen Vertrag über einen Glasfasertarif abschließen – optional auch direkt mit Telefonie und Fernsehen. Wie laufen die Bauarbeiten an den einzelnen Grundstücken ab? Die Leitungen werden vom Verteilerpunkt entlang der Gehwege oder Straßen geführt und nach Möglichkeit per Pressung mit einer „Erdrakete“ bis an die Hauswand „geführt“. In den meisten Fällen funktioniert das einwandfrei.

Welche Art von Problemen kann es geben?

Zum Beispiel, dass Wasser- oder Fernwärmerohre oder auch andere Elektrotrassen die Strecke queren und die Pressung dann schwieriger gestalten. Gibt es dann entsprechende Alternativen? Natürlich. In solchen Fällen wird nach Absprache mit den Kunden eine offene Bauweise gewählt.

Kann es zu Hindernissen kommen, die den Glasfaseranschluss unmöglich machen?

Nein, es gibt für jede Herausforderung die passende Lösung. Dank innovativer Technologien und umfassendem Knowhow, über das unsere Experten verfügen, konnte bisher jeder Haushalt in den Genuss des Glasfaseranschlusses kommen.