So helfen die Defihelden beispielsweise neuen Patienten mit implantierten Defibrillator, sich leichter in die neue Situation einzufinden und sich an der Gerät zu gewöhnen. „Wir unterstützen uns gegenseitig und tauschen uns aus. Auch Herzschrittmacherpatienten sind bei uns willkommen“, sagt Karolin Bartels von den Defihelden Wolfsburg. Das Preisgeld und Spenden werden für Öffentlichkeitsarbeit, Infobroschüren für Defi- Neulinge und ein mobiles Flipchart eingesetzt.

Hinter dem Projekt stehen der Verein Defibrillator Deutschland e. V., das Klinikum Wolfsburg KISS Wolfsburg, und der Kardiologe Dr. Andreas Balzereit. Das Foto entstand mit ausdrücklicher Erlaubnis des Klinikums Wolfsburg.