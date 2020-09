39 Wolfsburg hilft e. V.: Hilfe für Julia

Und hier kommt der Verein Wolfsburg hilft ins Spiel. Doch die Suche wird durch die Corona-Pandemie erschwert. „Durch Corona können wir derzeit keine öffentlichen Typisierungsaktionen anbieten, sondern verschicken sogenannte Test-Kits an engagierte Bürger, die helfen möchten. Dadurch entstehen zusätzliche Kosten, beispielsweise für Porto und Versandtaschen. Da kommt ein nicht unerheblicher Betrag zusammen“, erklärt Petra Neumann- Wollenhaupt von Wolfsburg hilft.

Mit jedem neuen registrierten Spender ergibt sich eine Hoffnung mehr für Erkrankte auf der ganzen Welt. „Wir möchten mithelfen, dass mehr Patienten diese fürchterliche Krankheit überwinden können“, so Neumann-Wollenhaupt. Sie appelliert an alle Wolfsburger, sich solidarisch zu zeigen und so möglicherweise zum Lebensretter zu werden. „Es kann jeden von uns treffen – ob jung oder alt, arm oder reich, weiß oder andersfarbig“, verdeutlicht sie.

Für jede einzelne Registrierung als potenzieller Stammzellspender beim Norddeutschen Knochenmark- u. Stammzellspender-Register (NKR) Hannover werden dem Verein 35 Euro in Rechnung gestellt. Dieser Betrag muss ausschließlich über Spendergelder aufgebracht werden. Das Preisgeld aus der Hilfsaktion „Gemeinsam helfen“ soll für diesen Zweck eingesetzt werden.

