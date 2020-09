37 Hospizverein Region Wolfsburg: Caro als Buch

Caro kann helfen, mit trauernden Kindern in Kontakt zu kommen. Simone Fischer, ehrenamtliche Mitarbeiterin im Treffpunkt Trostinsel, spielt Caro. Sie gab ihr eine eigene Identität und Charakter. Während der Schließung der Einrichtung ab Anfang März entwickelten die Mitarbeiterinnen kreative Ideen, um mit trauernden Kindern in Kontakt zu bleiben. Simone Fischer schrieb Geschichten für unsere Trostis und erzählte von Caros Abenteuern zu Hause in Weyhausen. Caro und ihr Freund Ingo, ein Goldfisch, erlebten die tollsten Dinge. Die Geschichten erreichten die Kinder und Familien der Trostinsel per E-Mail und erfreuten in dieser außergewöhnlichen Zeit Angehörige und Familien.

Da Caros Geschichten so toll angenommen wurden, sollen weiterhin Geschichten geschrieben werden. Ziel ist, ein kleines Buch zu gestalten, das trauernden Familien geschenkt werden kann. „Die Geschichten um Caro haben in der Pandemie Kindern und Familien geholfen hat, den Lebensmut nicht zu verlieren. Und sie haben deutlich gemacht, dass die ehrenamtliche Unterstützung durch den Treffpunkt Trostinsel auch in chaotischen Zeiten Bestand hat.

Anzeige

Das Projekt zeigt, dass die Kinder- und Jugendtrauerbegleitung den ehren-und hauptamtlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Trostinsel eine Herzensangelegenheit ist“, sagt Dagmar Huhnholz von der Trostinsel.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Das Preisgeld soll eingesetzt werden, um die Geschichten in Schrift und Bild zu bündeln und ein Büchlein oder einen Comic entstehen zu lassen. Es wird helfen, die benötigten Materialien wie Kamera und Utensilien zu finanzieren.

Hier können Sie für Ihr Lieblingsprojekt abstimmen.