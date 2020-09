„Nachdem wir letztes Jahr als Verein eingetragen wurden, können wir richtig loslegen“, berichtet Vereinsgründer Detlef Semerau. Bei den Zusammenkünften kann sich jeder mit allem einbringen, was ihm auf dem Herzen liegt. „In der Corona-Zeit haben wir einigen verzweifelten Personen bei Einkäufen geholfen“, so Detlef Semerau weiter. Für die Zukunft hat er einige Reisen in kleinen Gruppen ausgearbeitet, damit sich die reiselustigen Interessenten besser kennenlernen können. „Das Angebot unseres Vereins ist vielseitig. Es reicht vom Gespräch zu Hause bis hin zu geselligen Kegeltouren“, sagt Detlef Semerau.

Das Ziel des Vereins ist es, Menschen aus einer eventuellen Isolation herauszuholen. HELFI 55+ wendet sich an ältere, einsame und möglicherweise hilfebedürftige Menschen ab einem Alter von 55 Jahren. „Wir möchten jedem helfen, so gut es geht. Unabhängig vom Geldbeutel“, betont Detlef Semerau. Spenden und Preisgelder sollen eingesetzt werden, um im Verein einiges anzuschaffen. Doch in erster Linie soll das Geld Hilfebedürftigen zugutekommen, die Unterstützung benötigen.

