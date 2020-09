35 Nachbarschaft Teichbreite: Mehr Sicherheit im Stadtteil

Ein Team aus 17 Bewohnern der Teichbreite bricht regelmäßig zu Rundgängen durch den Stadtteil auf, um nach dem Rechten zu schauen. „Wir sorgen mit unseren regelmäßigen Rundgängen in der Teichbreite für die Sicherheit in unserem Stadtteil. Das geschieht in enger Zusammenarbeit mit der Polizei“, betont Sprecherin Doris Scherm. Die Nachbarschaft Teichbreite besteht inzwischen seit 28 Jahren.

Die Rundgänge erfolgen auf ehrenamtlicher Basis. „Wir haben keine Einnahmen und sind deshalb auf Spenden angewiesen“, sagt Sprecher Göran Schreib. Das Preisgeld aus der Hilfsaktion „Gemeinsam helfen“ und Mittel aus Spenden möchte die Nachbarschaft Teichbreite für die Ausrüstung verwenden. Es wird darüber nachgedacht, Jacken anzuschaffen, die die Rundgänger bei Wind und Wetter schützen. Auch Taschenlampen werden dringend benötigt. Neue Mützen mit der Aufschrift „ Nachbarschaft Teichbreite“ würden den Ehrenamtlichen ebenfalls helfen.

