33 Miteinanderfuereinanderdasein: Kunst hilft

Einmal im Monat soll ein neuer Band erscheinen, an dem sich alle kreativen Menschen beteiligen können. Der Verkaufserlös geht abzüglich der Kosten an den Wolfsburger Verein miteinanderfuereinanderdasein e. V. Über das „Seniorenbüro für Wolfsburg“, das vom Verein ins Leben gerufen wurde, kommt das Geld der Altenhilfe zugute. Es wird als Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche eingesetzt.

„Wir wollen Menschen ab 55 Jahren mit einer eingeschränkten Alltagskompetenz helfen, damit zu Hause alt werden gelingt“, erklärt Vereinsgründer Hans-Jürgen Claassen. Der Verein wendet sich an die Hilfebedürftigen und an die Menschen, die bereit sind, zu helfen. „Wenn wir uns gegenseitig helfen, werden unsere Kinder und Enkelkinder gut entlastet und wir bleiben noch lange im Mittelpunkt der Gesellschaft“, so Claassen.

Spenden und Preisgelder werden in weitere Bände „Wolfsburger Ansichten“ investiert. Die Bücher sollen in vielen Geschäften ausgelegt werden. „Damit wir einen möglichst großen Erfolg haben, brauchen wir sehr viele Buch-Ausgabestellen“, betont Initiator Hans-Jürgen Claassen. Das Buch soll auch online erhältlich sein. Das Geld soll auch für den Aufbau der Sozialgenossenschaft „ Wolfsburg aktiv“ verwendet werden.

