31 Landfrauenverein Hasenwinkel: Senioren-Mittagstisch

Außerdem möchten sie Vorbild für die nachfolgende Generation sein und die Jüngeren auf Probleme im Zusammenhang mit dem demografischen Wandel aufmerksam machen.

Um die Gemeinschaft zu pflegen, haben die Landfrauen Hasenwinkel einen Senioren-Mittagstisch in Neindorf ins Leben gerufen. Hier können sich die Senioren auszutauschen und gemeinsam ihr Mittagessen genießen.

„Viele Alleinstehende kochen nur noch selten für sich allein“, weiß Uta Stute von den Landfrauen. Das Hauptgericht wird von einer Gaststätte aus dem Nachbarort geliefert. Die Beilagen, frische Salate und Nachspeisen werden von den Landfrauen selbst zubereitet. „Die gesunde und ausgewogene Ernährung haben wir dabei im Blick, aber richten uns auch stets nach den Wünschen der Senioren“, so Stute.

Die Vor- und Nachbereitung des Mittagstisches liegt in den Händen eines sechsköpfigen Teams. „Die Angebote werden sehr gut angenommen, so dass wir oft an unsere Kapazitätsgrenzen gelangen“, berichtet Uta Stute. Bis zu 45 Personen nehmen üblicherweise am Mittagstisch teil, davon sind zwei Drittel Alleinstehende. Außerdem bietet der Verein Senioren die Möglichkeit, gemeinsam zu singen, Sport zu treiben, Vorträge anzuhören und vieles mehr.

Spendengelder sollen für den dringend benötigten Spuckschutz an der Essensausgabe eingesetzt werden. Dieser ist nötig, um den pandemiebedingt ruhenden Mittagstisch wieder anbieten zu können. Außerdem werden weitere Hilfsmittel für die Küche benötigt. Auf der Wunschliste der Senioren steht aber auch ein gemeinsamer Ausflug.

