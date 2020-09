28 - 38165 hält zusammen – in Lehre hilft man sich

So hat die Gemeinde Lehre auf ihrer Internetseite eine Unterseite eingerichtet und bei Facebook eine Gruppe mit dem Namen „38165 hält zusammen“ auf die Beine gestellt. Innerhalb weniger Tage waren rund 500 Mitglieder in dieser Gruppe, die bereit waren, hilfsbedürftige Menschen in der Krise zu unterstützen. Mittlerweile sind dort über 680 Menschen aktiv und „arbeiten“ Hilfsgesuche ab. Die Gruppe soll auch in der Nach-Corona-Zeit aktiv bleiben, um Menschen, die Hilfe brauchen, zu unterstützen.

Im Frühjahr fanden sich engagierte Menschen, die vor den Supermärkten in der Gemeinde Lehre Wurfzettel mit den Hilfsangeboten verteilt haben. Freiwillige desinfizierten Einkaufswagen und klärten Bürger über Hygieneund Abstandsregeln auf. Eine ganze Truppe fand sich zusammen und nähte kostenlos Mund-Nasen-Schutze, die in der Gemeinde Schnutendeckel getauft wurden. Es fanden sich sogar Spender, die das Altenheim in Lehre mit neuen Tablets ausstatteten, damit die älteren Herrschaften mit der Außenwelt über Videokonferenzen Kontakt halten konnten. So wurden aus Helfern und Hilfesuchenden nicht selten Freunde und man hilft sich weiter.

Das Preisgeld aus „Gemeinsam helfen“ soll für die Anschaffung weiterer Tablets oder von Freisprecheinrichtungen für die Menschen an der Telefonhotline verwendet werden.