24 St. Michael Vorsfelde: Grüner Hahn für die Umwelt

Im Januar 2020 erfolgte die Revalidierung und die Zertifizierung wurde verlängert. In diesen Jahren wurden viele Umweltmaßnahmen umgesetzt. „Oft sind es Kleinigkeiten, die aber ein nachhaltiges Umweltmanagement ausmachen“, sagt Norbert Batzdorfer, Umweltmanagementbeauftragter von St. Michael. Als erste Maßnahme wurden Nistkästen für Mehlschwalben und Fledermäuse am Kirchengebäude beziehungsweise auf dem Kirchengelände angebracht. Diese Nistkästen sind mittlerweile belegt. In diesem Frühjahr wurde der Parkplatz mit einheimischen Pflanzen neu bepflanzt.

Bis zum Jahr 2023 sollen die im Bericht 2019 genannten und beschlossenen Maßnahmen umgesetzt werden. Dazu zäht beispielsweise die Verringerung des Strom-, Gas- und Wasserverbrauchs. Es sollen mehr ökologische, regionale und fair gehandelte Produkte gekauft werden. Das betrifft beispielsweise die Reinigungsmittel. Außerdem sollen Fahrradständer angeschafft und im Umfeld der Kirche aufgestellt werden. Diesen Maßnahmen kommt das Preisgeld aus der Aktion „Gemeinsam helfen“ zugute.