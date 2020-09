21 Heimatverein Vorsfelde: Wunschobjekt Schaukasten

„Ein solcher Schaukasten würde uns helfen, unsere Veranstaltungen einem noch breiteren Publikum zugänglich zumachen“, erklärt Roland Polze vom Heimatverein Vorsfelde. Denn mithilfe eines Schaukastens könnten auch Nichtmitglieder erreicht und über anstehende Veranstaltungen informiert werden. Der Schaukasten soll nach den Vorstellungen des Vorstandes an einer Hauswand in der Innenstadt befestigt werden. Das Preisgeld aus „Gemeinsam helfen“ wird möglicherweise den Kauf ermöglichen.

Im Laufe des Jahres stehen immer viele Veranstaltungen an. So treffen sich die Mitglieder und Freunde des Heimatvereins beispielsweise im Winter zu Grünkohlwanderungen. Im Sommer kommt man zu Radtouren zusammen. So auch in diesem Jahr. Die Radler haben auf dem Weg in Richtung Brackstedt einige Sehenswürdigkeiten in Wald und Flur angeschaut. Die 25 Kilometer lange Radtour endete in Vorsfelde in der Heimatstube. Dort konnten sich die Mitfahrer mit einer Bratwurst stärken. Auch für die kommenden Jahre haben die Verantwortlichen schon viele Ideen. Dazu zählt eine Mode-Ausstellung in der Heimatstube. Auch das Archiv in der Heimatstube soll weiter ausgebaut werden. Für dieses sucht der Verein noch historische Bilder und Dokumente aus der Südtstadt.