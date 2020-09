17 Maritimer Chor: Adventsauftritte in Senioreneinrichtungen

„Wir möchten den Bewohnern der Wolfsburger Senioreneinrichtungen in der Corona-Zeit eine kleine Abwechslung in ihrem doch sehr isolierten Dasein bieten. Dazu werden wir stimmungsvolle weihnachtliche Seemannslieder singen. Natürlich in kleiner Besetzung und unter Beachtung der Hygiene-Regeln“, beschreibt Eckart Melchior vom Maritimen Chor Wolfsburg das Projekt. Während einer Sommerreise durch die Wolfsburger Senioreneinrichtungen haben die Sänger festgestellt, dass das Publikum begeistert war von der stimmungsvollen Seemannsmusik. Deshalb haben sie sich überlegt, die Reise in der Adventszeit fortzusetzen. „Es gibt so schöne adventliche und weihnachtliche Seemannslieder“, sagt Eckart Melchior. Diese will der Chor gerne mit den Senioren teilen.

Der Maritime Chor Wolfsburg besteht im nächsten Jahr seit 20 Jahren. Aus diesem Anlass planen die Sänger ein großes Jubiläumskonzert mit dem Philharmonic Volkswagen Orchestra. Für dieses Konzert möchte der Chor drei neue Partituren für Orchester und Shantychor erstellen lassen. Spendengelder sollen für diesen Zweck eingesetzt werden.