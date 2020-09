16 Generationenverein „Raum zum Wachsen": neues Aussengelände

„Vor dem Nutzgarten des Vereins werden wir für die Kinder einen Spielbereich mit großem Sandkasten und einem Bodentrampolin errichten. Daneben soll für die erwachsenen Vereinsmitglieder ein kleiner begrünter ‚Park’ entstehen“, erklärt Berndt Fahse vom Generationenverein Raum zum Wachsen e. V. das Vorhaben. Die Pläne sehen für den Erwachsenenbereich ein Rondell zum Ausruhen und individuell gestaltete Beete in Form von Hochbeeten vor.

Das Generationen-Begegnungszentrum „Die Plantage“ in Hattorf wird vom gemeinnützigen Verein Raum zum Wachsen e. V. unterhalten, der sich mit allen Aspekten des menschlichen Zusammenlebens beschäftigt. Ziel ist es, interessierten Menschen „Raum” zu geben, das generationsübergreifende Miteinander in vielen Bereichen des Lebens wachsen zu lassen. Der Verein betreibt ein „Haus der Generationen“ und einen 5.000 Quadratmeter großen Generationengarten. In Haus und Garten finden Besucher und Nutzer aus der unmittelbaren Nachbarschaft und Vereinsmitglieder vielfältige Angebote vor. Dabei geht es vorrangig um das soziale Miteinander und Begegnungen im Alltag.

In der „ Plantage“ spielen Kinder und Erwachsene gemeinsam und miteinander und kommen so in Kontakt. Mit dem Preisgeld und Spenden soll das neue Außengelände schön und funktionell gestaltet werden.