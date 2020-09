14 Seniorpartner in School: Streitschlichtung in Grundschulen

Sie kommen an drei Grundschulen in Wolfsburg zum Einsatz. Ehrenamtlich bieten sie regelmäßig zu den üblichen Unterrichtszeiten Sprechstunden an. Die Schüler suchen immer freiwillig die Hilfe der Mediatoren. Manchmal bekommen sie von Lehrern oder Mitschülern den Tipp, in den „Raum der guten Lösungen“ zu gehen, wo sie die Seniorpartner finden. Der Einsatz der Damen und Herren erfreut sich hoher Wertschätzung bei den Schulleitungen, den Lehrern und den Schülern. Oft finden die Streitparteien gemeinsam und selbstständig eine friedliche Lösung für Konflikte. Die Seniorpartner unterstützen die Konfliktparteien durch Mediation. Die Gespräche finden in aller Ruhe statt und werden streng vertraulich behandelt.

Die Ausbildung der Mediatoren dauert rund 80 Stunden und kostet ebenso wie die Weiterbildung, zum Beispiel durch Supervision, Geld. Mit dem Preisgeld und Spenden aus der Aktion „Gemeinsam helfen“ sollen weitere Mediatoren ausgebildet beziehungsweise Mediatoren im Einsatz weitergebildet werden. Außerdem freut sich der SIS-Stützpunkt Wolfsburg immer über weitere Interessenten, die am Projekt „ Streitschlichtung an Grundschulen“ mitwirken möchten.