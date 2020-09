13 Tennissparte des SV Sandkamp: Schultennisturnier

Teilnehmen sollten pro Schule jeweils möglichst vier Kinder in jeder Altersklasse, also acht Kinder oder zwei Mannschaften. Vorkenntnisse im Tennis sind nicht unbedingt erforderlich, könnten jedoch hilfreich sein. Die Kinder spielen auf dem Kleinfeld. Mit dem Schultennisturnier verfolgt die Tennissparte des SV Sandkamp das Ziel, Schulkinder zum Sport zu bewegen. Auch das Gemeinschaftsgefühl soll gefördert werden. „Wir wollen den Kindern eine Alternative zu Handy, Fernsehen und anderen elektronischen Spielzeugen aufzeigen“, sagt Klaus Rühmann, Mitorganisator des Kleinfeld-Tennisturniers. „Events wie Spiel ohne Grenzen, das Sportabzeichen oder Punktspiele sind vielen Kindern und Jugendlichen heute doch unbekannt“, so Rühmann weiter.

Der Verein hat bereits eine Ballmaschine gekauft, die den Kindern zur Verfügung gestellt wird. Daneben benötigt die Tennissparte für den Turniertag Getränke, Obst, Süßigkeiten, Urkunden und einiges mehr. Das Geld aus der Hilfsaktion „Gemeinsam helfen“ soll die Umsetzung des Turniers erleichtern.