Der Planetenweg wird ergänzt durch ein spezielles Angebot für Schulen: In Kooperation mit dem Planetarium und der WMG bringt ein Bus-Shuttle Wolfsburger Schüler und Schülerinnen von der Schule zum Planetarium, danach zum Planetenweg und wieder zurück in die Schule. So wird den Kindern ein besonderer außerschulischer Lerntag ermöglicht. Das Preisgeld aus „Gemeinsam helfen“ hilft, dieses für Schüler kostenlose Angebot aufrechtzuerhalten. Der Planetenweg ist ein kostenfreies Angebot für alle Wolfsburgerinnen und Wolfsburger und steht auch allen Besucherinnen und Besuchern des Allersees offen. Der Weg am Allersee erhöht die Attraktivität dieses Naherholungsraumes.

Zudem bietet er auf einfache und verständliche Weise Anreize für Groß und Klein, etwas über unser Sonnensystem zu lernen. Hinter dem Projekt steht die Bürgerstiftung Wolfsburg mit ihren ehrenamtlichen Helfern in Kooperation mit dem Planetarium und der WMG.

