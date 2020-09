09 Bildungshelden: Kampf gegen Bildungsarmut

Mit der außerschulischen Hilfe sollen vor allem während der Corona-Krise entstandene Defizite ausgeglichen werden. „Wir als Gesellschaft tragen die Verantwortung dafür, dass alle Kinder und Jugendlichen die gleichen Bildungschancen erhalten. In einem Land wie Deutschland dürfen wir es nicht zulassen, dass die sozial Benachteiligten der Gesellschaft auch noch durch die Corona-Krise benachteiligt werden“, sagt Samir J. Roshandel von Bildungshelden. Deshalb wollen die Bildungshelden Schülerinnen und Schüler durch qualitative Nachhilfe und Lerncoaching unterstützen – am besten über die Corona-Krise hinaus. Den qualitativen Nachhilfeunterricht und das Lerncoaching übernehmen Studierende der niedersächsischen Hochschulen. Das gespendete Geld soll als Aufwandsentschädigung und Honorarzahlung an die Studierenden ausgezahlt werden, die Schülerinnen und Schüler in Form von Nachhilfe unterstützen.

Das gemeinnützige Unternehmen Bildungshelden wurde während der Corona-Pandemie ins Leben gerufen.