08 DRK Ortsverein Wolfsburg-Mitte: Therapiehundeteam

Kinder lernen auf spielerische Art und Weise den richtigen Umgang mit Hunden. Doch auch Nähe, Kuscheln und Abwechslung vom Alltag stehen beim Besuch der Therapiehundeteams auf der Tagesordnung. Bei Senioren und Behinderten stehen Abwechslung, Freude über den Besuch und neue Kontakte zu den Tieren und den menschlichen Teammitgliedern an vorderster Stelle. „Unsere Therapiehunde werden in allen Altersstufen eingesetzt. So können viele Menschen vom Umgang mit den Tieren profitieren“, sagt Tanja Weiler vom DRK Ortsverein Wolfsburg-Mitte.

Das Preisgeld aus „Gemeinsam helfen“ und eingehende Spenden sollen für die Ausbildung neuer DRK-Therapiehundeteams eingesetzt werden. „Wir können die hohe Nachfrage mit den jetzt bestehenden 19 Teams nicht abdecken“, berichtet Tanja Weiler.