06 CVJM-Projekt in Westhagen: Sport und mehr

Anschließend sind dann junge Leute und Junggebliebene aktiv. Sie können im Schulzentrum Volleyball, Tischtennis und Fußball spielen.

Seit Beginn dieses Jahres gibt es eine Fußball- Gruppe mit Flüchtlingen im Rahmen des Bündnisses „ Niedersachsen packt an“, die sehr rege ist. Freundschaftsspiele mit anderen Mannschaften und Gruppen werden ebenso gut angenommen wie Sonderveranstaltungen. Dazu zählen beispielsweise Turniere in Westhagen. Eine Volleyball-Liga ist in Planung. Alle offenen Angebote finden in der Sporthalle im Schulzentrum Westhagen statt. Sie werden durch das Programm „Integration durch Sport“ des LandesSportBundes Niedersachsen, die CVJM-Weltdienstgruppe, die städtische Jugendförderung und eigene Beiträge der Teilnehmerinnen und Teilnehmer mitfinanziert und durch die Volksbank BraWo unterstützt.

„Sport und mehr“ versteht sich als offener Treff für Westhagenerinnen und Westhagener und Wolfsburgerinnen und Wolfsburger, die etwas gemeinsam machen möchten. Selbstverständlich können sie auch eigene Ideen und Vorschläge einbringen.