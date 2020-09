05 CVJM Wolfsburg: Neubürgern eine Heimat geben

Seit dieser Zeit ist die weltweite Arbeit in der CVJM-Bewegung ein Schwerpunkt – auch in Wolfsburg. Seit Jahrzehnten kümmert sich der hiesige Ortsverein um Neubürgerinnen und Neubürger. Mit dem Zuzug von geflüchteten Menschen hat dieser Bereich an Bedeutung gewonnen.

Der CVJM arbeitet hier mit dem Programm „Integration durch Sport“ des LandesSport- Bundes (LSB) Niedersachsen und dem Bündnis „ Niedersachsen packt an“ zusammen. Finanzielle Unterstützung kommt von der städtischen Jugendförderung, der CVJM-Weltdienstgruppe und engagierten Einzelpersonen. Die Neubürgerinnen und Neubürger sind bei den Volleyballgruppen, im Fußball, bei der Fahrradsponsorenrundfahrt, bei den Familiennachmittagen in der Sporthalle, bei Freizeitturnieren und vielen anderen Aktionen dabei. Gemeinsam mit Schulen finden die CVJMPausenliga und Schulturniere statt, um junge „Newcomer“ zu erreichen. Während des Lockdowns im Frühjahr wurden „Mutmach-Mails“ und „Mutmach-Fotos“ verschickt und viele Telefongespräche geführt. Außerdem gingen Kleidung und Spielgeräte als Spende ein. Sie wurden durch Mohamed Goni (Foto links) und Michael Meixner übergeben. Aber auch die „Newcomer“ engagieren sich im CVJM in verschiedenen Bereichen. „Neubürgerinnen und Neubürger werden so als Gebende und nicht nur als Nehmende gesehen“, so die CVJM Verantwortlichen.

Ganz wichtig für die CVJMerinnen und CVJMer ist aber, dass auch Menschen aus Wolfsburg bei Bedarf im gleichen Maße unterstützt werden.