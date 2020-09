04: CVJM Wolfsburg: Radeln für den guten Zweck

Seit 26 Jahren treten sie in die Pedale für Projekte in Wolfsburg. Aber auch Projekte im Ausland – in diesem Jahr in Nigeria, Indien und Spanien – profitieren von der Aktion des CVJM Europa. Unterstützt wird insbesondere die Arbeit mit Flüchtlingskindern. In der Volkswagenstadt werden besonders sozialsportliche Aktionen des CVJM in Westhagen und der Nordstadt gefördert.

In diesem Jahr fand die kurzweilige Rundfahrt im Rahmen des Programms „Integration durch Sport“ und des Bündnisses „ Niedersachsen packt an“ statt. Das ganze Jahr bereitet die Weltdienstgruppe des CVJM die Sponsorenfahrt vor. In diesem Jahr musste für die Rundfahrt gemeinsam mit behördlichen Stellen ein Gesundheitskonzept erarbeitet werden. Die Sozialradlerinnen und Sozialradler suchen sich Sponsoren und sponsern sich auch selbst. Die Sponsorenfahrt beginnt mit einem geistlichen Impuls, dann geht es auf die gut 20 Kilometer lange Strecke mit Stopps an interessanten Punkten in Wolfsburg. Abschluss ist ein gemütliches Kaffeetrinken.

Die CVJM-Weltdienstgruppe sammelt aber auch bei anderen Gelegenheiten wie Freizeitsportturnieren Geld für die Projekte.