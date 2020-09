03: Carl und Marisa Hahn-Stiftung: Marisa-Mobil

Der Stifter der Carl und Marisa Hahn-Stiftung und ehemalige Vorsitzende des Vorstands der Volkswagen AG, Herr Prof. Carl H. Hahn, hat ein ganz besonderes Projekt für Menschen mit Behinderungen ins Leben gerufen. Er spendete ein Fahrzeug, das von Wolfsburger Familien mit einem auf den Rollstuhl angewiesenen Angehörigen für private Fahrten kostenlos entliehen werden kann. Das Auto trägt den Namen von Hahns verstorbener Frau Marisa.

Die Stiftung möchte diesen Familien den Alltag erleichtern. Deshalb spielt es keine Rolle, ob die Teilnahme an einer Familienfeier, der Besuch einer Sportveranstaltung, ein Theaterbesuch oder ein Ausflug in die Umgebung geplant ist. Das Projekt wird ausnahmslos von ehrenamtlichen Helfern in Kooperation mit dem DRK Wolfsburg betrieben. Im Bedarfsfall und bei Verfügbarkeit stellt das DRK eine geschulte Kraft als Fahrer zur Verfügung. Behinderte und ältere Mitbürger können so am öffentlichen und kulturellen Leben teilnehmen.

Anzeige

Das Preisgeld aus „Gemeinsam helfen“ wird zur Abdeckung von Reparatur- und Unterhaltskosten verwendet. Diese belaufen sich jährlich auf mehrere Tausend Euro.